Risultati dell’incontro Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua 2: aggiornamenti sulla boxe in tempo reale, scorecard, orario d’inizio, ultima card

Non c’è niente come una partita di campionato dei pesi massimi e sabato abbiamo due delle migliori squadre del mondo che la battono per la seconda volta. Il campione WBA, WBO e IBF Oleksandr Usyk cerca di difendere i suoi titoli in una rivincita contro Anthony Joshua a Jeddah, in Arabia Saudita (17:30 ET – DAZN Iscriviti ora).

Usik, un ex campione indiscusso dei pesi da crociera, ha sconfitto Joshua lo scorso settembre per vincere i titoli. Al momento del primo incontro, Usyk era il perdente. Dopo la sua abile esibizione di Joshua completamente, entrerà sul ring come favorito in una rivincita. Nel frattempo, Joshua sta cercando di diventare il campione del mondo per la terza volta nella sua carriera.

È una giornata ricca di azione che vede protagonisti anche grandi nomi come Badou Jack, Callum Smith, Filip Hrgovic e Zhilei Zhang nelle ultime partite di carte.

CBS Sports sarà con te per tutta l’azione in Arabia Saudita, quindi assicurati di seguire i risultati in diretta e gli eventi di seguito.

Carta di combattimento USIC vs Joshua 2, risultati

Oleksandr Usyk (c) def. Anthony Joshua tramite decisione divisa (115-113, 113-115, 116-112)

Philip Hergovic def. Zhilei Zhang tramite decisione unanime (115-112, 115-112, 114-113)

Callum Smith def. Matthew Bauderlik per KO al quarto turno

Badou Jack def. Richard Rivera tramite decisione divisa (96-94, 94-96, 96-94)

Usyk vs.Joshua 2 Scorecard