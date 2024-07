Risultati finali Copa America 2024: l’Argentina batte la Colombia 1-0 e Messi è infortunato

MIAMI GARDENS, Florida (AP) – Lionel Messi ha mosso le braccia. La tazza gli saltò tra le mani. Le lacrime di frustrazione che scorrevano circa un’ora fa si sono trasformate in risate e abbracci per il due volte campione della Copa America e della Coppa del Mondo.

Messi è stato costretto a guardare gran parte del secondo tempo e dei tempi supplementari a causa di un infortunio alla gamba. Tuttavia, l’Argentina ha vinto la seconda Copa America consecutiva, battendo la Colombia 1-0 domenica sera. Gol di Lautaro Martinez al 112′.

Il tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni ha detto attraverso un traduttore: “Lionel è il più grande giocatore della storia. Non vuole lasciare il campo e vuole continuare a giocare il migliore di questi giocatori è arrogante o egoista. Vuole continuare a giocare”. “Giocare perché non vuole lasciare indietro i compagni… È nato per stare in campo”.

Sembra che Messi abbia subito un infortunio senza contatto durante… Correre e cadere al 64esimo minutoL’otto volte vincitore del Pallone d’Oro si coprì il volto con le mani mentre… Si sedette sulla panchina e pianse.

Martinez è poi corso in panchina per abbracciare il suo capitano 37enne dopo il gol che ha portato l’Argentina al 16esimo titolo record della Copa America.

Dopo che Messi sembrava zoppicare dopo il fischio finale dopo mezzanotte, ha fatto cenno ai suoi compagni di squadra più anziani di alzare il trofeo con lui: il 36enne Nicolas Otamendi e Angel Di Maria, che intende ritirarsi con la nazionale. Quando i pezzi di carta bianchi caddero, i tre si abbracciarono.

“La verità è che è difficile descriverla – ha detto Di Maria – L’ho scritta così. Ieri sera a cena ho detto ai giocatori che la sognavo. Per questo ho detto che era la mia ultima Copa America. L’ho sognata. che abbiamo raggiunto la finale e vinto il torneo così da poter uscire così.”

“Sarò sempre grato a questa generazione che mi ha dato tutto e mi ha aiutato a ottenere ciò che ho sempre desiderato e oggi me ne vado così. Non potrebbe andare meglio”, ha detto Di Maria.

In una partita iniziata con un’ora e 22 minuti di ritardo a causa di problemi di pubblico all’Hard Rock Stadium, l’Argentina ha vinto il suo terzo titolo major consecutivo dopo la Copa America del 2021 e la Coppa del Mondo del 2022 e ha pareggiato con la Spagna, che ha vinto i Campionati Europei del 2008 e del 2012. e la Coppa del Mondo 2010.

L’Argentina ha anche interrotto la serie di 28 partite consecutive di imbattibilità della Colombia, iniziata con una sconfitta per 1-0 contro l’Argentina nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022 a febbraio, sempre con il gol di Martinez.

Martinez ha segnato il suo primo gol al 97′ della partita dopo uno splendido passaggio di Giovani Lo Celso dopo che Leandro Paredes aveva strappato palla a un giocatore colombiano. Paredes ha scambiato dei passaggi con Martinez, poi ha passato la palla a Lo Celso, che l’ha passata a Martinez, che ha superato molto velocemente il difensore Carlos Cuesta.

Martinez corse verso la palla, la toccò, entrò in area di rigore e tirò con il piede destro tra le braccia del portiere Camilo Vargas, segnando il suo ventinovesimo gol in nazionale, il quinto nel torneo.

L’allenatore della Colombia Nestor Lorenzo ha detto che diversi giocatori colombiani hanno terminato la partita soffrendo di forti crampi muscolari. Le temperature erano negli anni ’80 con un’umidità intorno al 73%.

“Non è facile giocare una finale – ha detto Lorenzo attraverso un traduttore -. Non è facile per nessuno. Hanno giocato sei partite in 21 giorni e cominciano a sentire i risultati. Tutti sono usciti dal campo stanchi ed esausti”.

Nella sua 39esima e forse ultima presenza in Copa America, Messi ha segnato solo un gol nel torneo. È caduto al 36esimo minuto dopo La sua caviglia sinistra è stata infortunata da Santiago Arias Ma Tornò in campo tre minuti dopo.

Messi ha guardato la panchina subito dopo essere caduto in campo nel secondo tempo e sembrava che sapesse che il suo campionato era finito. Si è tolto la scarpa destra mentre lasciava il campo e l’ha colpita forte per la frustrazione, e la sua caviglia sembrava gonfia. È rimasto accanto alla panchina con il piede destro nudo e ha alzato le braccia mentre i suoi compagni di squadra correvano in campo quando Martinez ha segnato il gol.

La partenza è stata ritardata dalle 20:00 EST alle 21:22 a causa di… Problemi di controllo della folla Fuori dallo stadio, compresi gruppi di tifosi che violano i cancelli di sicurezza in un luogo che verrà utilizzato per la Coppa del Mondo 2026.

Giorni dopo la partenza dei giocatori dell’Uruguay Erano coinvolti in un alterco I video pubblicati dai giornali britannici hanno mostrato che i tifosi della nazionale colombiana, dopo la semifinale giocata a Charlotte, nella Carolina del Nord, scavalcavano le recinzioni e le ringhiere per accedere alla partita finale, mentre i funzionari non riuscivano a risalire a chi aveva acquistato biglietti e chi no.

L’Hard Rock Stadium ha rilasciato una dichiarazione dopo la partita, affermando che la sede “è orgogliosa di ospitare eventi di livello mondiale durante tutto l’anno in modo sicuro e di successo”.

La dichiarazione recita: “Comprendiamo che ci sono possessori di biglietti frustrati che non sono stati in grado di entrare nello stadio a seguito della chiusura del perimetro e lavoreremo in collaborazione con CONMEBOL per affrontare queste preoccupazioni individuali e la sicurezza di tutti gli ospiti.” E dei dipendenti, questa sarà sempre la nostra priorità.”

La Colombia è stata più aggressiva e ha costretto il portiere Emiliano Martinez a fare quattro parate nel primo tempo, ma l’Argentina ha iniziato a rappresentare una minaccia maggiore nella ripresa.

Nicolas Tagliafico pensava di aver segnato un gol al 75′, ma l’arbitro ha escluso il gol per fuorigioco. Vargas ha squalificato Nicolas Gonzalez, che ha sostituito Messi, al 95′.

Diversi giocatori hanno perso l’equilibrio durante il secondo tempo della partita di domenica. L’erba è stata spruzzata pesantemente dopo la prestazione della pop star colombiana Shakira nel secondo tempo, prolungando la pausa dell’intervallo.

A causa della prestazione la durata del primo tempo è stata aumentata da 15 minuti a circa 25 minuti.

Era Lorenzo Critico dei tempi supplementari Prima della finale, ha sottolineato le penalità inflitte agli allenatori per il loro ritardo in campo nel secondo tempo all’inizio del torneo. Domenica ha detto che la continuità con le regole dell’intervallo sarebbe la cosa migliore “per proteggere la forma fisica e l’abilità fisica dei giocatori”.

Il colombiano James Rodriguez è stato nominato miglior giocatore del torneo, con sei assist.

___

Copertura della Copa America di AP: https://apnews.com/hub/Copa-America