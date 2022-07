Risultati in tempo reale UFC 276 – Israel Adesanya vs Jared Kannoner: aggiornamenti, highlights, cartellino di combattimento, orario d’inizio

L’International Fight Week dell’UFC culmina sabato con l’UFC 276 dalla T-Mobile Arena di Las Vegas. L’evento prevede due combattimenti per il titolo mondiale e una carta carica con molti dei più grandi nomi dell’era moderna UFC.

Nell’evento principale, il campione dei pesi medi Israel Adesanya difende il campionato dei pesi medi contro il pericoloso contendente Jared Kannoner. L’unica sconfitta professionale di Adesanya è arrivata quando ha perso la sua offerta per diventare il campione della doppia divisione passando alla divisione dei pesi massimi leggeri per affrontare l’allora campione Jan Blachovich. Cannoner ha iniziato la sua carriera in UFC come pesi massimi prima di passare ai pesi massimi leggeri e poi è finito nei pesi medi mentre ha compilato un record di 5-1 per guadagnarsi il titolo.

CBS Sports sarà con te fino in fondo sabato e ti porterà tutti i risultati e gli highlights di UFC 276 qui sotto. La carta principale inizia alle 22:00 ET su ESPN+PPV dopo gli attacchi iniziali alle 20:00 ET.

Scheda UFC 276 e risultati