Risultati pre-stagione della prima settimana della NFL, highlights, aggiornamenti, programma: lo stivale da 82 yard di Bills Rookie Matt Araiza

La pre-stagione NFL è ufficialmente iniziata e la prima settimana della stagione 2022 è stata finora ricca di eventi. Atlanta Falcons Il quarterback esordiente Desmond Ryder ha lanciato una partita vincente contro Detroit Lions Con meno di due minuti rimanenti, Jordan Love e Trey Lance si sono scambiati lunghe discese nella baia e Cincinnati Bengals La superstar Evan Macpherson ha segnato 3 su 3 sui suoi field goal, di cui due da almeno 56 yard.

Ci sono stati anche due feriti, in particolare Jet di New York Quarterback Zack Wilson – da Si è strappato il menisco. Tuttavia, dovrebbe stare bene e potrebbe non perdere nessun momento nella stagione regolare.

Questo sabato abbiamo un totale di otto partite da guardare, a cominciare Carolina Panthers contro. Leader di Washington E il Capi di Kansas City contro. Chicago Bears Sono le 13:00 ET, e si conclude con una lotta a Los Angeles tra i campioni del Super Bowl arieti E il caricabatterie.

Di seguito, troveremo tutti i momenti salienti da non perdere dell’evento di sabato. Preparati per un’intera giornata di calcio.

un programma

Giovedì

giganti 23, patrioti 21 (Porta via)

corvi 23, titani 10 (un sommario)

Venerdì

Falcons 27, Lions 23 (un sommario)

Marrone 24, Giaguaro 13 (un sommario)

basi 36, Bengala 23 (un sommario)

24. aereo le aquile 21 (Porta via)

49ers 28, Imballatori 21 (un sommario)

Sabato

Contiene 19, teste 14 (un sommario)

Pantere 23, Comandanti 21 (un sommario)

pony in Fatture16:00 ET (Gametracker)

Seahawks in Steelers19:00 ET (Gametracker)

delfini in pirata19:30 ET (Gametracker)

santi in Texas20:00 ET (Gametracker)

Cowboy in Bronco21:00 ET (Gametracker)

Rams in Chargers, 22:00 ET (Gametracker)

Domenica

Vichinghi in Predoni16:25 ET (Gametracker)

Punt buone scarpe 82 yarde

Non lo chiamano “God’s Punt” per niente. Nell’ultimo minuto della prima metà dell’apertura della stagione di Bills e Colts, il rookie Matt Ariza ha levigato un clamoroso calcio di 82 yard. Rimbalza in profondità nell’indy zone prima di entrare nell’end zone per un touchdown. Il calcio di Ariza ha richiesto un tempo di attesa non ufficiale di 4,23 secondi, secondo l’atleta.

Il produttore dello Stato di San Diego si è fatto un nome al college grazie a inni simili a questo, e questo è ciò che lo ha portato a essere una scelta del sesto round per Buffalo nel Draft NFL 2022. Se riesce a continuare a ricevere calci del genere e a costringere le squadre per viaggiare per tutta la lunghezza del campo contro una difesa classificata Primo nel DVOA sulla NFL l’anno scorso, Buffalo sarà più pericoloso di quanto inizialmente pensato.

Festival Duran a Buffalo

I Buffalo Bills e gli Indianapolis Colts sono attualmente le scommesse preferite per uscire dalle rispettive divisioni e sono tra le scommesse più popolari per vincere il titolo AFC nel 2022. Tuttavia, non sembravano proprio un colosso nella prima metà del campionato. pre-stagione. apriscatole. Questo spettacolo si è presto trasformato in un festival di rotazione. Nei primi due trimestri si sono avute in totale sei palle perse, che comprendono la difesa e la quarta di quattro di fila nel secondo trimestre.

Dopo aver fermato un tentativo di quattro e mezzo dei Colts, il quarterback Kis Keenum è stato spogliato vicino al centrocampo. Dopo appena sei partite, Nick Foles collegato al segnale di Indy è stato spogliato, con Terrell Bernard che ha recuperato la palla vagante da Buffalo e l’ha restituita a 69 yard per un touchdown.

Sul drive successivo dopo quel colpo, il tiro di Follis è stato intercettato. Un gioco dopo, il treno che gira ha continuato a clamore mentre Keenum è stato preso in rosso.

La folla in ritardo di Sam Howell ha attirato l’attenzione

Carson Wentz e Taylor Hynek non hanno fatto molto nei quarterback per i leader, ma il QB III del debuttante Sam Howell è rimasto impressionato. Gli ci sono volute solo cinque volte per completare i passaggi per diventare il principale passante a Washington contro la città natale dei Panthers, e poi ha segnato quell’impressionante touchdown da 17 yard.

Non essere sorpreso dalle gambe di Howell. Ha corso in 11 gradi con Tar Heels l’anno scorso.

Dopo che Carolina ha segnato tre gol alla successiva acquisizione, Howell ha ripreso il campo, cercando almeno un pareggio a metà partita durante il quarto quarto. Rook ha condotto una corsa di 13 giochi e 67 yard che è culminata nel suo secondo touchdown veloce del gioco. Howell ha quindi colpito Alex Erickson per convertire due punti per prendere il comando e i fan del FedEx Field sono rimasti sbalorditi.

Splash di Simian sta giocando

Il nuovo mentore di Justin Fields sta guidando il ritorno a Chicago. Una volta sotto 14-0, i Bears hanno segnato 16 senza risposta grazie al quarterback Trevor Simian. Chicago non si comporta così in una partita di pre-stagione, poiché l’infrazione è stata commessa al quarto e secondo posto e Simian ha trovato la serie di vittorie di Dante Pettis sul campo.

Tre giocate dopo, Simien ha colpito Dazz Newsome con un bel tiro nell’angolo della end zone per tirare a un punto dai Chiefs.

La sicurezza di Justin Reed dà dei calci a XP per i boss

Harrison Butker non è l’unico buon giocatore nel roster dei Chiefs, poiché anche uno degli oggetti di sicurezza ha una gamba di talento. Reid ha preso a calci un Campo bersaglio di 65 yarde Al ritiro la scorsa settimana, ho avuto la possibilità di ottenere un punto in più nella prima settimana di pre-stagione. È stato perfetto.

Rookie RB Brian Robinson brilla per i leader

Il debuttante dell’Alabama sembra destinato a togliere qualche tocco da Antonio Gibson nel 2022. Robinson si è precipitato per 26 yard sui suoi primi sei carrelli, ottenendo anche due passaggi per 15 yard in anticipo. Robinson ha anche registrato la storia di alcuni capitani, registrando il primo sbarco della New Era a Washington.

Taji Sharp candidato a “Catch Pre-Season”.

Sharp lotta per giocare tra i ricevitori larghi degli orsi e questa presa aiuterà sicuramente la sua causa. Ha usato lo sport, la concentrazione e la consapevolezza laterale per innescare questo. Un nuovo membro dei Bears, Sharp ha trascorso l’ultimo anno con gli Hawks. Ha avuto 25 passaggi per 230 yard in 15 partite giocate.

Sam Darnold con un impressionante lancio di TD

I Panthers erano tutti i leader all’inizio e Antonio Gibson ha aiutato il suo avversario armeggiando sulla sua linea di 28 yard. Darnold Baker ha sostituito Mayfield come quarterback nella seconda serie della Carolina, tre giocate nel drive, e ha chiamato Richard Higgins per un touchdown di otto yard.

È un tiro piuttosto interessante, dato che Darnold Montez aveva Sweet in faccia, ma ha condotto perfettamente eliminando il suo piede posteriore.

Il mondo della NFL è un po’ nervoso per il suo secondo anno ai Fields, incaricato di trovare il successo dietro una serie di attacchi discutibili e con un’ampia forza in ricezione non molto. Tuttavia, Fields ha ancora Mooney, che è uscito da una campagna in carriera in cui aveva 81 passaggi per 1.055 yard e quattro touchdown.

Dai un’occhiata a questo lancio da 26 yard e cattura:

I capi non perdono tempo a registrare il primo sabato di TD

Bene, basta. Possiamo togliere Patrick Mahomes dal gioco. È ancora bravo a calcio. L’ex MVP della NFL ha condotto 11 giocate, 72 yard, che includevano due importanti partite sui rulli, ed è stato coronato da un passaggio di touchdown di cinque yard a Blake Bell.

Watson è in attesa di un potenziale aumento di penalità dalla NFL – che dovrebbe elevare la sua sospensione di sei partite a qualcosa di più significativo – ma è sceso in campo nella prima partita di pre-stagione del nuovo anno dei Browns contro i Jaguars. Watson di sicuro Sembrava qualcuno che stava giocando la sua prima partita in 568 giornidove ha concluso con solo sette yard di passaggio in 1 su 5 di passaggio.

Tra le notizie positive per i Browns, il QB di riserva Joshua Dobbs sembrava buono, completando 10 passaggi su 13 per 108 yard e un touchdown.

Da venerdì: la carta vincente di Ryder

La pre-stagione Lions-Falcons non aveva nulla a che fare con l’intrattenimento. Il nuovo QB di ATL, Marcus Mariota, sembrava fantastico, così come il debuttante Desmond Ridder. In quarto luogo e novantatre punti dietro a meno di due minuti dalla fine, Ryder ha trovato Jared Bernhardt per vincere la partita.

Non solo questo gioco è stato bello da vedere dal centrocampista in ascesa, ma anche il giocatore in ricezione dalla retrocessione merita qualche riconoscimento. Bernhardt è un’ex star del lacrosse del Maryland e ha ricevuto il Tewaaraton Award 2021, assegnato al miglior giocatore di lacrosse del college. Non solo Bernhard era una leggenda sfinita in una scuola d’élite, ma in seguito si è trasferito a Ferris State per giocare a calcio, portando il programma a un record di imbattibilità e un campionato nazionale di alto livello come quarterback. Ora, è stato sorpreso a vincere una partita della NFL. Che storia.