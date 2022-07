Risultati preliminari WWE: vincitori, punteggi, reazioni e momenti salienti dal 4 luglio | Relazione ovarica

3 di 8

La faida tra The Miz e AJ Styles è continuata questa settimana con una partita in singolo. Non c’è alcun titolo o titolo potenziale raffigurato sulla linea in questa storia. Semplicemente non si piacciono e vogliono combattere. È un modo semplice ma efficace per costruire un corridore.

Un A-Lister è subentrato dopo lo scambio iniziale, ma non ci è voluto The Phenomenal One per sparare un colpo di Pelé dal nulla.

Sebbene Styles possa aver avuto un po’ più di controllo sul ritmo, è stata una partita molto competitiva. Entrambi gli uomini si sono avvicinati alla vittoria in diverse occasioni e hanno utilizzato ogni mossa caratteristica del loro repertorio.

Styles è riuscito a ottenere una vittoria netta con l’enorme avambraccio, ma è improbabile che questa sia la fine della loro storia. Mentre stava festeggiando la sua vittoria, Styles è stato attaccato alle spalle da Ciampa. Miz ha preso l’ultimo colpo quando ha colpito The Phenomenal One con Skull Crushing Finale.

vincitore: AJ Stili

Classe: B

Punti salienti e note