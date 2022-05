Risultato Celtics e Heat: aggiornamenti live della partita NBA mentre Boston è in vantaggio per 2-1 su Jimmy Butler, Miami

I Miami Heat hanno vinto la prima partita contro Boston, grazie al predominio del terzo quarto e all’assenza di due giocatori chiave dei Celtics nella partita di apertura. Gara 2, tuttavia, è stata una storia completamente diversa poiché i Celtics hanno dominato la maggior parte del gioco nel loro cammino verso un’impressionante esibizione laterale. Il ritorno di Marcus Smart (distorsione del metatarso) e Al Horford (protocollo COVID-19) ha cementato la vittoria per 127-102 quando Boston ha pareggiato la serie e ora può prendere il comando. Con Kyle Lowry che è tornato in formazione in Gara 3, gli Heat hanno goduto dello stesso tipo di spinta e sono passati a un vantaggio di 62-47 dopo una partita.

Smart ha mostrato perché la sua presenza era così importante per Boston nel secondo gioco. Il difensore dell’anno ha giocato una partita quasi impeccabile e ha aiutato i Celtics a battere gli Heat in attacco e difesa. Jason Tatum (27 punti), Smart (24) e Jaylene Brown (24) hanno aperto la strada a Boston, che si è rivelata troppo per Miami. Jimmy Butler ha concluso 29 punti, ma non è riuscito a tenere gli Heat da solo contro la soffocante difesa dei Celtics. Cercheranno di tornare indietro e reclamare il campionato della serie, ma farlo a Boston non sarà affatto facile. Miami 2-3 in trasferta in questa postseason.

Segui di seguito per tutti gli aggiornamenti in tempo reale tra Boston e Miami in Game 3.