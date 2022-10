Risultato partita Broncos vs Chargers, da asporto: Dustin Hopkins combatte un infortunio per colpire FJ, solleva Los Angeles su Denver

Ci è voluto circa un quarto in più, ma lunedì sera i Chargers hanno battuto il rivale dell’Asia occidentale. Nessuna delle due squadre ha avuto molto successo con la palla nelle sue mani sotto i riflettori, con Justin Herbert che si è disperso mentre ha lanciato quasi 60 volte e Russell Wilson che ha lottato per connettersi a centrocampo dopo la sua migliore apertura in una partita con Denver. Tuttavia, alla fine, la squadra di Brandon Staley ha avuto la meglio su Nathaniel Hackett, con un recupero vacillante da un calcio in ritardo alla fine dei tempi supplementari che ha dato a Los Angeles la palla in profondità nei Broncos. Il kicker Dustin Hopkins ha siglato l’accordo, segnando un field goal da 39 yard nella vittoria per 19-16 dei Chargers, anche dopo aver considerato un infortunio in peggioramento al suo primo calcio della notte.

Entrambe le squadre sono entrate in prima serata con importanti punti interrogativi. Denver ha lottato duramente per stabilire un ritmo offensivo nonostante la tanto attesa squadra Wilson-Hackett, perdendo la loro superstar consecutiva Jafonte Williams a causa di un infortunio di fine stagione nella settimana 4. 10 per 10, solo per riapparire dopo.

I Chargers, nel frattempo, non sono riusciti a segnare una prestazione difensiva coerente nonostante la caduta di Staley da quel lato della palla. Il loro sforzo contro Denver è stato migliorato, anche con un frettoloso passaggio di Joey Bossa in disparte a causa di un infortunio e del suo valore fuori stagione, così come JC Jackson dalla panchina alla fine del primo tempo dopo aver ceduto diversi tiri profondi di Wilson.

Ecco alcuni punti aggiuntivi dalla resa dei conti di lunedì sera in Asia occidentale:

Perché il caricatore ha vinto

Dustin Hopkins. Bene, c’era di più, ma nessuno merita più credito del veterano, che ha saltato la settimana 5 per un infortunio al tendine del ginocchio, ha aggravato quell’infortunio al suo primo punto extra della notte, quindi è passato al 4v. -4 nei field goal, compreso un 39 yarder per dare al Charger il primo e l’ultimo vantaggio. Era chiaramente dolorante, ma ha partorito.

Justin Herbert merita credito per l’approccio ragionevolmente ravvicinato di Hopkins a quest’ultima serie, anche se il quarterback era un po’ più instabile ed esitante del solito, lavorando su un piano di gioco apparentemente conservativo e senza diversi giocatori chiave, come il ricevitore Kenan Allen e il quarterback Corey Linsley . Sebbene Austin Eckeler abbia fatto le valigie per tutta la notte, almeno è stato un porto stabile, segnando 10 catture per aiutare a spostare la palla in acqua e nelle corsie di immersione.

La difesa è stata migliore, forse la sua partita più impressionante dell’anno, anche se contro una squadra di Bronco che si è rivelata bloccata nel fango. L’unità ha accumulato sette contrasti per la sconfitta mentre Wilson ha perforato diversi punti chiave di touchdown, con il linebacker Drue Tranquill che ha preso fuoco in una guerra lampo nel quarto quarto per forzare un calcio. Sono arrivate anche squadre speciali, con Ja’Sir Taylor che ha abilmente costretto il giocatore speciale dei Broncos PJ Locke a rientrare, Montrell Washington. Il gioco ha costretto i mali che hanno portato alla creazione del motore di ricarica definitivo del compressore dell’area di Denver.

Perché i Broncos hanno perso?

Sarebbe facile attribuire questo a Washington, il ritorno alle prime armi, che non è riuscito a ottenere un calcio di caccia leale alla fine dei tempi supplementari, ma chiunque l’abbia guardato dall’inizio alla fine sa che questa “L” – equivalente al percorso – si è rotta tanto quanto, se non di più, dell’offesa di Hackett. Wilson sembrava il più a suo agio dell’anno fuori dal cancello, colpendo la palla in movimento, ma le palle profonde per KJ Hamler – o chiunque altro, se è per questo – di breve durata. Tra i 10 calci di rigore, Denver è andato da 4 a 14 nella terza sconfitta, non riuscendo a ingaggiare Cortland Sutton o Jerry Judy quando contava. Non ha aiutato il fatto che Wilson abbia avuto così poco tempo per lanciare o prendere la palla così a lungo alla fine della competizione, o che Hackett abbia schierato sporadicamente Mike Boone, che sembra essere il più dinamico degli oggetti di scena rimanenti per sostituire Javonte Williams.

È un peccato che Denver non sia stato ancora in grado di muovere la palla e/o finire di guidare dopo un inizio promettente, poiché la difesa della squadra ha minacciato di vincere la stessa partita. Con sei dei propri contrasti da perdere, nove deviazioni di passaggio e una superba prestazione del cornerback Patrick Sertin II, che ha effettivamente spazzato via Mike Williams dalla vista di Herbert, la “D” di Denver ha potuto solo guardare mentre il tempo passava e non poteva essere attaccato. Non mettere punti sulla lavagna.

punto di svolta

Senza dubbio è successo quando Jacir Taylor ha impedito al suo uomo di entrare a Montreal Washington sul volo di ritorno del barchino. Ma potresti anche dire che è successo quando Herbert è uscito di tasca per uno strike da nove yard a Mike Williams che ha impostato il gioco da 39 yard Hopkins. Herbert, ancora una volta, non ha passato una bella serata, soprattutto in un ingorgo con poco più di 10 minuti dalla fine del regolamento, ed è stato criticato dal barone Browning. Ma è andato a segno negli ultimi minuti dei tempi supplementari, e questo è tutto ciò che conta.

giocare il gioco

È di nuovo Taylor. Dai credito alla squadra speciale! Se i funzionari avessero esaminato uno dei pochi gol di Mike Williams sul campo, in cui ha segnato e si è avvicinato a due piedi mentre scendeva a terra, questo avrebbe potuto essere il momento clou della serata. Ma la consapevolezza di Taylor della necessità di impedire ai Broncos di entrare in un calcio nascosto era la chiave.

Qual è il prossimo

I Broncos (2-4) torneranno a casa nella settima settimana per una partita con i Red Hot (4-2), che domenica hanno sconvolto i Packers a Green Bay. Nel frattempo, i Chargers (4-2) rimarranno a Los Angeles per ospitare i Seahawks (3-3), che hanno battuto il rivale Cardinal rimanendo in parità per la vetta della NFC West.