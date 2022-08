Risultato Seahawks vs.Bears, fast food: Chicago spinge Seattle ad aprire la seconda settimana di pre-stagione

Il football del giovedì sera si è trasformato in una partita di sconfitta del giovedì sera questa settimana, poiché i Chicago Bears hanno vinto la loro seconda partita di preseason della stagione dello spettacolo 27-11 sui Seattle Seahawks. Il quarterback dei Bears del secondo anno, Justin Fields, ha giocato solo un drive, ma è tutto ciò di cui Chicago ha davvero bisogno. Una serie di 14-0 nel secondo quarto ha esteso il vantaggio dei Bears a 17 punti nel primo tempo e il deficit era troppo grande per essere superato dalla Seattle Reserve.

Il quarterback dei Seahawks Drew Luke avrebbe dovuto iniziare questa partita su Genu Smith mentre i due continuavano la loro battaglia in loco, ma l’ex Denver Broncos è caduto con il COVID-19 questa settimana, quindi Smith è tornato sul posto.

Smith ha giocato l’intero primo tempo, completando 10 passaggi su 18 per 112 yard e segnando alti e bassi. L’allenatore Pete Carroll ha detto prima della partita che Smith avrebbe giocato fino al terzo quarto, ma il quarterback è uscito dagli spogliatoi dopo l’intervallo, si è distorto il ginocchio destro e Jacob Eason ha preso il comando.

Chicago ha vinto in tutti e tre gli aspetti del gioco. L’attacco è stato più consistente, la difesa a volte si è curvata, ma non si è rotta e le squadre speciali hanno creato molti giochi spray. Diamo un’occhiata a cosa è successo a Seattle giovedì sera.

Jeno Smith non scappa dalla competizione QB

Con Lock messo da parte da COVID-19, Smith ha iniziato ancora una volta nel mezzo. Molti si aspettavano che questo fosse il momento in cui il veterinario sarebbe scappato con una competizione di quarterback, ma non è stato così.

Abbiamo visto sia il bene che il male dell’attacco dei Seahawks, e non è stata tutta colpa di Smith. In una corsa del primo tempo, i Seahawks hanno convertito quarto e 2 sulla linea delle 34 yard dei Bears per raggiungere la linea delle 22 yard, ma l’uso illegale di una penalità con le mani ha annullato il gioco e ha cacciato Seattle fuori dal raggio di porta. Nel round successivo, Jason Myers ha mancato un tentativo di field goal da 47 yard dopo che i Seahawks hanno guadagnato la prima e 10 serie di 27 yard dei Bears solo poche volte prima.

Smith ha mancato due passaggi profondi e ha anche vacillato nel suo gioco di fuga per una grossa sconfitta. Ha fatto dei bei tiri che hanno raccolto molte yarde, ma ciò non cambia il fatto che i Seahawks hanno segnato 17-0 nel primo tempo e che i Boers erano a Seattle.

La nostra migliore ipotesi è che Smith finisca per vincere il lavoro, ma non lo ha fatto esattamente giovedì sera. Un fan è arrivato preparato per una prestazione offensiva e poco brillante.

Justin Fields è adatto per un lavoro limitato

Fields ha giocato solo un turno giovedì sera, completando 5 passaggi su 7 per 39 yard. Ancora una volta, la linea offensiva non ha esattamente aiutato Fields all’inizio. È stato messo sotto pressione in quasi tutte le partite di passaggio, ma i Bears hanno camminato per 52 iarde lungo il campo in 10 giocate per calciare un canestro, i primi punti della partita.

Quando Fields ha il tempo di lanciare, ha un bell’aspetto. Dai un’occhiata a questo gancio da 19 yard con l’estremità del Cole Quit Court.

Ci sono due cose da notare dal primo drive: The Bears ha continuato a giocare in quasi tutte le partite di passaggio. Inoltre, cinque partite in possesso, l’attacco ha affrontato il 4° e il 2° posto. Poi Fields ha fatto un buon lavoro nel pareggiare il fuorigioco di Daryl Taylor per mantenere viva la leadership.

DK Metcalf e Tyler Lockett appaiono all’improvviso

ESPN non si aspettava di interpretare i primi due wide receiver di Seattle, ma con sorpresa della troupe televisiva e di quasi tutti gli altri, Metcalfe e Lockett sono scesi in campo per l’acquisizione del gioco da parte di Seattle per la prima volta. Tuttavia, nessuno dei due è stato preso di mira ei Seahawks sono andati tre volte.

I ribassisti hanno mostrato rialzisti WR / PR Velus Jones Jr

Non molti vedono Chicago come uno dei ricevitori larghi d’élite della NFL, ma tieni d’occhio i Tennessee Rookies. Anche se Jones Jr. non ha l’effetto di prendere la palla nel primo anno, potrebbe recitare come un rimpatriato.

Dai un’occhiata alla rimonta di rigore di 48 yard quando Jones Jr ha abbattuto la linea laterale nel primo quarto:

Atterraggio di squadre speciali di orsi

Mentre gli orsi sembravano bravi a restituire le barche, i Seahawks non lo erano. Seattle ha rovinato il suo punt la scorsa settimana e ha avuto un altro giovedì sera che le è costato sette punti!

Seahawks LG Damien Lewis si è infortunato

Questo non è quello che vuoi vedere in pre-stagione. I Seahawks hanno iniziato lasciando il portiere Lewis che scendeva accanto a Caleb Johnson all’inizio del secondo quarto, e la trasmissione ha indicato che i suoi compagni di squadra si sono affrettati a chiamare lo staff medico non appena è stato fischiato. Nel Tacoma News Tribune, il personale medico ha applicato un ingessatura pneumatica sulla gamba/caviglia di Lewis, che è stato rimosso dal campo. Ma c’erano buone notizie dopo la partita, secondo Pete Carroll, che ha detto che una radiografia era negativa e Lewis aveva una distorsione alla caviglia.

Lewis ha iniziato in tutte e 13 le partite giocate con i Seahawks l’anno scorso.

Al primo turno, l’LT Charles Cross subisce i calci di rigore

I Seahawks hanno commesso cinque colpi offensivi nel primo tempo. Kroos ne ha avuti quattro con tre false partenze e uno con una penalità. E ha preso il suo quinto rigore – un’altra falsa partenza – nel terzo quarto. Giocare con i mancini, specialmente quando è un giocatore alle prime armi, è impegnativo. Cross ha tutte le caratteristiche intangibili per essere un franchisee mancino, ma non lo farebbe se avesse intenzione di dipingere molto i vestiti gialli.

Qual è il prossimo

I Bears stanno concludendo la pre-stagione in trasferta contro i Cleveland Browns sabato prossimo. I Seahawks saranno anche in viaggio per affrontare i Dallas Cowboys, concludendo la stagione dello spettacolo venerdì prossimo.