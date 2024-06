Rivelare la causa della morte del membro dell’equipaggio del “9-1-1” Rico Brim

20 ° secolo

Causa della morte di Rico Prim 9-1-1 Un membro dell’equipaggio è stato confermato morto in un incidente stradale a maggio.

Secondo il medico legale della contea di Los Angeles, Brehm ha subito un’improvvisa disfunzione cardiaca e aveva cardiomegalia (cuore ingrossato) con ingrossamento del ventricolo sinistro. La modalità della sua morte è classificata come naturale.

Primm era un membro dello IATSE Local 80. Inizialmente si pensava che la sua causa di morte fosse dovuta alla sonnolenza dopo un lungo turno. Tuttavia, il rapporto dell’autopsia indica che Prem è morto per un attacco di cuore.

Il membro dell’equipaggio aveva appena terminato un turno di 14 ore nella serie drammatica della ABC ed è stato coinvolto in un incidente mentre tornava a casa da Pomona a Woodland Hills.

Secondo quanto riferito, Brim stava guidando verso nord sull’Interstate 57 in Via Verde Drive a San Dimas quando la sua auto è uscita di strada per ragioni sconosciute, è salito su un terrapieno e si è ribaltata sul tetto. Un membro dell’equipaggio è stato dichiarato morto sul posto.

Dopo l’incidente, IATSE ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma: “Siamo pienamente impegnati per la sicurezza e il benessere di tutti i nostri membri ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del membro. I lavoratori hanno una ragionevole aspettativa di poter andare al lavoro e tornare a casa”. in modo sicuro. Nessuno dovrebbe essere messo in condizioni non sicure mentre cerca di guadagnarsi da vivere.” “Per vivere.”

Twenty TV, lo studio dietro 9-1-1ha anche rilasciato una dichiarazione dopo la morte di Prem dicendo: “A nome dello studio e di tutti i suoi dipendenti 9-1-1Inviamo le nostre sincere e profonde condoglianze alla famiglia e agli amici di Rico Brehm.