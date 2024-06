Rivelata la box art di Echoes of The Legend of Zelda: Wisdom

Abbiamo raccolto ogni dettaglio del nuovo gioco di Zelda e ora, per finire, Nintendo ha condiviso un primo sguardo alla box art di questa nuova uscita, che punta i riflettori sulla Principessa Zelda invece che su Link.

Come puoi vedere, questa bellissima (e sbalorditiva) copertina di Zelda: Echoes of Wisdom segue le orme del remake di Link’s Awakening pubblicato per Switch nel 2019. Questo mette la principessa al centro dell’azione con il suo nuovo mistero. Amica della dea ‘Thiri’.

Quindi il collegamento appare più forte che mai sullo sfondo (Anche se è stato “rubato” da una strana spaccatura) e le forze del male incombono sulla terra di Hyrule.

Nintendo: Dai un’occhiata alla box art di “The Legend of #Zelda: Eco di saggezza! Gioca nei panni della Principessa Zelda per salvare il regno di Hyrule quando il gioco verrà lanciato il 26 settembre!”

Se desideri una copia del gioco senza bisogno di collegarla fisicamente al tuo Switch, sull’eShop di Switch è disponibile anche una versione digitale di Echoes of Wisdom.

Anche se abbiamo una vaga idea di cosa aspettarci da questa nuova avventura, non conosciamo ancora i dettagli più fini al riguardo. Overworld è già un grande argomento di discussione per i fan della serie poiché molti cercano di unire i punti in base a ciò che Nintendo ha mostrato finora. Puoi anche dare un’occhiata alla nostra gallery con tutti i tipi di screenshot di questa nuova corsa.