Rivelati il ​​titolo e la foto di “Wallace & Gromit” di Netflix

Nell’ambito del prossimo approccio di Netflix all’animazione, sono state selezionate le prime immagini, il titolo e il commento audio per il nuovo film di Aardman Wallace e Gromit Il film è stato annunciato. La data di uscita è l’inverno 2025 su Netflix, ma il film verrà proiettato sulla BBC a Natale.

Intitolato, Wallace e Gromit: La vendetta della maggior parte degli uccelliNel nuovo film diretto da Nick Park e Merlin Crossingham, Gromit teme che Wallace sia diventato troppo dipendente dalle sue invenzioni. Pallade finisce per inventare uno gnomo “intelligente” che sembra sviluppare una mente propria. Quando si scopre che una figura vendicativa del passato potrebbe essere la mente dietro le cose, tocca a Gromit combattere le forze del male e salvare il suo padrone… altrimenti Wallace potrebbe non essere mai più in grado di innovare.

Il cast della voce fuori campo comprende Ben Whitehead, Peter Kay, Lauren Patel, Rhys Shearsmith, Diane Morgan, Adjoa Andoh, Muz Khan e Lenny Henry.

Richard Peck produce con una storia di Park e Mark Burton. Burton ha scritto la sceneggiatura.

Di seguito altre foto della produzione: