Rivelato lo stato di Giocatore dell’anno del torneo Crown Jewel Tournament

MVP non accompagnerà Omos nella sua partita contro Braun Strowman al prossimo evento live di Crown Jewel.

secondo PWI Insider, MVP non era tra i dipendenti della WWE che sono arrivati ​​in Arabia Saudita giovedì prima dello spettacolo di sabato al Mursool Park di Riyadh. Il rapporto non specificava perché l’MVP non si fosse recato in Arabia Saudita, o se fosse previsto un suo viaggio all’ultimo minuto.

Per quel che vale, l’MVP non si è recato in Arabia Saudita Evento live Elimination Chamber a febbraio anche. A quell’evento, Bobby Lashley, che è ancora di parte MVP, aveva difeso il suo campionato WWE contro Brock Lesnar, AJ Styles, Seth Rollins, Austin Theory e Riddle all’interno della struttura Elimination Chamber.

MVP ha acceso Lashley e si è accoppiato con Omos a “WWE Raw” la notte dopo WrestleMania 38. Successivamente, MVP ha aiutato Omos a sconfiggere Lashley a WrestleMania Backlash, portando a una partita di handicap 2v1 a Hell in a Cell, dove MVP ha perso Omos davanti a Lashley, ponendo fine alla loro disputa.

Strowman è attualmente probabilmente il mio preferito Per sconfiggere Omos sabato al Crown Jewel. “Monster of All Monsters” ha avuto una serie di vittorie consecutive dal suo ritorno in WWE a settembre, e la partita contro Omos sarà la sua prima partita in un evento live stellare dal suo ritorno. Nel frattempo, Omos è stato bloccato solo una volta da quando è passato al roster principale della WWE nel 2021, perdendo contro Lashley a WrestleMania 38. In quanto tali, entrambi i giganti hanno molto da perdere durante la loro massiccia resa dei conti a Riyadh.