River City Girls 2 verrà lanciato il 15 dicembre in tutto il mondo

Ragazze di River City 2 sarà licenziato a PlayStation 5E il Serie XboxE il PlayStation 4E il Xbox OneE il converteE il computer Via Steam il 15 dicembre per $ 39,99, sviluppatore modo in avanti annunciare.

Il scorrimento laterale battili Il sequel è stato lanciato per la prima volta per console il 1° dicembre in Giappone e in Asia. pacchetto fisico di Ragazze della città del fiume E il Ragazze di River City 2 Disponibile anche per PlayStation 5E il PlayStation 4E il converte Con sottotitoli in inglese.

Ecco una panoramica del gioco, tramite WayForward: