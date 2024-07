Robert Downey Jr. rivela il drammatico ritorno alla Marvel in un nuovo scioccante ruolo

La notizia che Robert Downey Jr. tornerà nel Marvel Cinematic Universe ha lasciato i fan sbalorditi.

L’attore, 59 anni, interpreta il cattivo Doctor Doom nel nuovo film dei Vendicatori. Vendicatori: il giorno del giudizio.

IL Oppenheimer La star ha sorpreso gli spettatori con la sua drammatica rivelazione del nuovo ruolo durante un panel Marvel al Comic-Con di San Diego sabato sera (27 luglio).

Facendosi avanti da una fila di figure mascherate in modo simile sul palco, Downey Jr. si è tolto la maschera argentata, suscitando una reazione estatica da parte del pubblico.

“Nuova maschera, stessa missione”, ha annunciato trionfalmente dopo che è stato annunciato che avrebbe interpretato il Dottor Destino nel prossimo capitolo dei Vendicatori.

L’attore, apparso per la prima volta nei panni di Iron Man nel 2008, non è estraneo al MCU. Vendicatori: Fine dei giochi.

In recenti interviste, Downey Jr. si è detto “entusiasta” di tornare alla Marvel: “È parte integrante del mio DNA”.

Tuttavia, se mai fosse tornato, i fan presumevano che avrebbe naturalmente ripreso il ruolo di Tony Stark, o Iron Man, il genio di playboy che ha incontrato la sua scomparsa nel 2019. Vendicatori: Fine dei giochi.

Robert Downey Jr. parla sul palco durante il panel dei Marvel Studios nella sala H dell’SDCC il 27 luglio 2024 a San Diego, California. ( Immagini Getty per Disney )

La notizia che Downey Jr. interpreterà il malvagio Victor Van Doom è stata una grande sorpresa.

Detto questo, non è venuto fuori del tutto. Lo scorso dicembre, il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha insistito sul fatto che la trama di Iron Man fosse finita per sempre. Feige ha detto Fiera della Vanità Che non voleva interferire con lo sfogo emotivo del personaggio.

Vendicatori: il giorno del giudizioSenza ancora una data di uscita, Joe e Anthony Russo dirigeranno il loro ritorno alla Marvel.

I due – che hanno diretto quattro film del MCU, incluso il mega successo del 2019 Vendicatori: Fine dei giochi – è apparso anche al Comic-Con sabato (27 luglio).

“Quando abbiamo diretto Vendicatori: Fine dei giochiJoe e io credevamo davvero che questa fosse la fine del nostro percorso nell’universo cinematografico Marvel”, ha detto Russo ai fan durante l’evento.

“Attraverso una storia speciale, Joe e io siamo arrivati ​​a vedere il percorso da seguire insieme a te.”

C’era molto altro da vedere durante il panel Marvel e il recente Deadpool ha dato il via con un coro di applausi. Deadpool e Wolverine, Feige ha stabilito il record al botteghino per il film R-rated con il maggior incasso di tutti i tempi.

Sebbene sia stato rilasciato con recensioni moderate, Deadpool e Wolverine Con un incasso di 96 milioni di dollari (74 milioni di sterline) al botteghino statunitense venerdì (26 luglio), ha visto la sua più grande apertura al botteghino nazionale dell’anno, diventando il sesto giorno di apertura più grande di tutti i tempi.