Roberta Flack rivela di avere la sclerosi laterale amiotrofica: ‘Impossibile cantare’

Un rappresentante di Roberta Flack ha annunciato lunedì che il musicista vincitore del Grammy ha la SLA, Conosciuto come la malattia di Lou GehrigNon sapeva più cantare.

La malattia avanzata “rendeva impossibile cantare e non era facile parlare”, ha detto in una nota la direttrice del FLAC Susan Koga. “Ma ci vorrà più di ALS per mettere a tacere questo codice.”

L’annuncio di una diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica precede la premiere di “Roberta”, un lungometraggio documentario che sarà presentato in anteprima giovedì al DOCNYC Film Festival.

Flack è noto per i suoi successi Come “Killing Me Softly With His Song” e “First Time I Saw Your Face”, che l’hanno portata alla celebrità dopo che Clint Eastwood l’ha usata come colonna sonora di una scena d’amore nel suo film del 1971 “Play Misty for Me”. “

Il comunicato afferma che la cantante e pianista 85enne vincitrice di un Grammy “ha in programma di rimanere attiva nei suoi sforzi musicali e creativi” attraverso la sua fondazione omonima e altre strade.

Il documentario, diretto da Antonino D’Ambrosio, sarà in concorso al festival e disponibile sul sito DOCNYC per una settimana, prima di essere trasmesso in televisione il 24 gennaio come parte della serie “American Masters” della PBS.

Flack prevede anche di pubblicare un libro per bambini scritto insieme a Tonya Bolden, “Pianoforte verde: come la musica ha trovato un po’ di meQuel mese Flack, nata nella Carolina del Nord e cresciuta in Virginia, è figlia di pianisti e si è formata in modo classico: il suo talento le è valso un viaggio completo alla Howard University a soli 15 anni.

“Ho sempre sognato di raccontare ai miei figli la mia storia sul primo pianoforte verde che mio padre mi portò dal deposito di rottami nella speranza che li ispirasse a realizzare i loro sogni”, è stato citato Flack nella dichiarazione. “Voglio che sappiano che i sogni possono diventare realtà con la perseveranza, l’incoraggiamento della famiglia e degli amici e, soprattutto, la fiducia in te stesso”.

La prima del documentario televisivo e la pubblicazione del libro inizieranno nel 2023, che segnerà anche la celebrazione del 50° anniversario del suo quarto album “Killing Me Softly” con la sua riedizione. Anche il suo marchio per i primi tre decenni della sua carriera, Atlantic Records, festeggia il suo 75° anniversario.

Flack ha avuto un ictus nel 2016 e Parla con l’Associated Press Dopo poco più di due anni prima di tornare a esibirsi. Quando le è stato chiesto se avrebbe cantato una delle sue vecchie canzoni in un evento imminente in quel momento, ha risposto rapidamente: “Non esiste una vecchia canzone”, preferendo invece il termine “classico”.

“Posso cantare qualsiasi numero di canzoni che ho registrato nel corso degli anni, e facilmente, posso cantarle, ma sceglierò quelle canzoni che mi commuovono”, ha detto Flack. “Ora è difficile. Essere commossi, essere costantemente influenzati dalle tue stesse canzoni”.