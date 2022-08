Robinhood Crypto multata di 30 milioni di dollari dal regolatore di New York

immagine : Oliver Dolly ( Getty Images )

Robin Hood impostarsi L’applicazione della “democrazia finanziaria” Accusato di ingannare e rilevare gli investitori al dettaglio dovrebbero pagare altri 30 milioni di dollari per placare le autorità di regolamentazione. Ciò porta la sanzione normativa totale della società e il punteggio di transazione a ben oltre $ 100 milioni.

in depositare Martedì, il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York ha ordinato alla divisione cripto di Robinhood di pagare una pesante multa e ha accusato la società di aver commesso “significative violazioni di riciclaggio di denaro, sicurezza informatica e protezione dei consumatori”. Il colpo finanziario rappresenta l’ultimo di una serie di venti contrari normativi per l’azienda negli ultimi anni e primo Applicazione di criptovaluta per il regolatore di New York.

Mentre Robinhood è meglio conosciuto per i suoi servizi di trading di piccole azioni che sono attraenti per gli investitori regolari, lo è anche la divisione cripto della società Lo scambio viene eseguito Ciò consente agli utenti di acquistare e vendere criptovalute. Gli investigatori del NYDFS, che hanno aperto la loro indagine preliminare lo scorso marzo, Reclamo Robinhood non è riuscito a mantenere un software di sicurezza informatica efficace e conforme e ha violato in modo improprio i requisiti di segnalazione e conformità approvati. L’agenzia ha riscontrato “gravi fallimenti” nel programma di sicurezza informatica dell’azienda, che secondo lei non ha affrontato completamente i “rischi operativi”. Oltre alla sanzione, Robinhood dovrà assumere un consulente indipendente che condurrà una valutazione per determinare la conformità dell’azienda in futuro.

“Man mano che la sua attività cresce, Robinhood Crypto non è riuscita a investire le risorse e l’attenzione appropriate per sviluppare e mantenere una cultura della conformità, un fallimento che ha portato a gravi violazioni delle regole AML e del Dipartimento di sicurezza informatica”, ha affermato Adrienne Harris, Direttore dei servizi finanziari del NYDFS in una dichiarazione.

In risposta alla richiesta di commento di Gizmodo, Sheryl Crompton, Assistant General Counsel for Litigation and Regulatory Enforcement di Robinhood, ha affermato che la società è stata “contenta” di rendere definitivo l’accordo.

“Abbiamo compiuto progressi significativi nella creazione di programmi legali, di conformità e di sicurezza informatica leader del settore e continueremo a dare la priorità a questo lavoro per fornire il miglior servizio ai nostri clienti”, ha affermato Crumpton. “Rimaniamo orgogliosi di offrire una piattaforma accessibile e conveniente per l’acquisto e la vendita di criptovalute e siamo entusiasti di continuare a far crescere la nostra attività in modo responsabile attraverso nuovi prodotti e servizi che i nostri clienti desiderano”.

Sfortunatamente, il NYDFS La multa è stata solo l’inizio dei guai di Robinhood martedì. A poche ore dalla buona notizia, il CEO e fondatore di Robinhood Vlad Tenev ha pubblicato un file Post sul blog annunciando che l’azienda taglierà circa il 23% della sua forza lavoro come parte della più ampia riorganizzazione dell’azienda”. La gestione del programma il peso maggiore dell’onere.

I licenziamenti arrivano circa tre mesi dopo Robinhood annunciare Passerà a licenziare il 9% dei suoi dipendenti dopo un periodo di “crescita eccessiva” alimentato dalla pandemia. Ora, dice Tenev, questi tagli “non sono andati abbastanza lontano”. Il CEO ha affermato che l’aumento dell’inflazione, combinato con il crollo del mercato delle criptovalute, ha ridotto significativamente l’attività di trading dei suoi clienti.

“Nell’ultimo anno, abbiamo assunto molte delle nostre funzioni operative partendo dal presupposto che il maggiore coinvolgimento al dettaglio che abbiamo visto con i mercati azionari e crittografici nell’era del COVID continuerà nel 2022”, ha affermato Tenev. “In questo nuovo ambiente, stiamo lavorando con più dipendenti del necessario. In qualità di CEO, ho concordato e assunto la responsabilità del nostro ambizioso percorso di assunzione, e questo dipende da me”.

Robinhood è stata fondata quasi un decennio fa nel 2013 ma è entrata nell’immaginario collettivo della maggior parte delle persone solo nell’ultimo anno per il suo ruolo di strumento principale per i singoli investitori per amplificare i propri investimenti. GamestopE il AMCe altri cosiddetti meme di riserva. Mentre alcuni utenti hanno guadagnato milioni durante la frenesia del trading, molti hanno perso i loro soldi. Robinhood ha fatto incazzare alcuni dei suoi utenti quando hanno interferito smetti di fare trading Alcuni titoli, che hanno impedito ad alcuni utenti di vendere fino a quando i prezzi non sono scesi. L’anno successivo, l’azienda ha dovuto affrontare numerosi reclami e indagini normative. Lo scorso giugno, la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) ha colpito Robinhood con $ 57 milioni di multa, la più grande punizione che l’agenzia abbia mai emesso. Non molto tempo dopo, Robinhood concordato Pagando alla Securities and Exchange Commission $ 65 milioni per saldare le commissioni, fuorvia i clienti affermando che è un modo senza commissioni per negoziare azioni.

Anche gli investitori individuali presumibilmente bruciati da Robinhood stanno iniziando a vedere alcuni pagamenti. All’inizio di quest’anno, un arbitro della FINRA si è pronunciato a favore di un camionista di 27 anni di nome Jose Batista, che ha affermato di aver perso denaro dopo che Robinhood ha limitato il commercio. FINRA Comando Robinhood per pagare all’uomo $ 29.500 di risarcimento. Batista è tutt’altro che solo. La Federal Trade Commission ha dichiarato di aver ricevuto 3.081 reclami relativi a Robinhood tra il 2020 e la metà del 2021 per me Una richiesta del Freedom of Information Act presentata da Gizmodo all’inizio di quest’anno.

“Capisco che il mercato può essere volatile, ma questo è stato il rifiuto di Robinhood di onorare gli scambi di persone che hanno acquistato le azioni legittimamente”, ha detto un utente che ha affermato di essere stato costretto a vendere in perdita a causa dell’interferenza di Robinhood nella denuncia. “Dal momento che Robinhood non ha fornito alcuna risposta alle e-mail del servizio clienti, ai tweet o a qualsiasi altra cosa relativa a questo problema, devo presumere che Robinhood possa farlo in futuro per qualsiasi altra condivisione che non vogliono pagare”.

Aggiornato alle 17:05 ET con ulteriori notizie sui tagli alla forza lavoro.