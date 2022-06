Roe v Wade: tra rabbia e dolore per la sentenza della Corte Suprema sull’aborto, sono previste altre proteste questo fine settimana

Dopo la notizia del verdetto venerdì mattina, avvocati e manifestanti per i diritti all’aborto si sono radunati davanti alla Corte Suprema di Washington, DC.

Un uomo – in piedi tra i tabelloni tra cui “Row is dead” e “I am the post-Row” – ha spruzzato champagne nell’aria sugli altri che stavano festeggiando.

A New York City, diversi manifestanti si sono radunati a Washington Square per protestare contro il verdetto, nonostante la legge dello stato di New York. Essere in grado di difendere il diritto all’aborto

Julia Caluda è una delle tante sostenitrici del diritto all’aborto.

Ricevendo la notizia del suo 24esimo compleanno, Kaluta ha detto alla CNN: “È come guardare un treno che viene verso di te”. “Finalmente verrai attaccato. Fa più male di quanto pensassi.”

Erano presenti alcuni attivisti anti-aborto, ma avevano un profilo basso e non hanno visto il gruppo della CNN camminare con i manifestanti. Secondo il dipartimento di polizia di New York (NYPD), almeno 20 persone sono state detenute in città a seguito di una serie di proteste contro la decisione.

Un portavoce del NYPD ha detto alla CNN sabato mattina che le autorità avevano arrestato le persone “vicino a Bryant Park, 42nd Street e 6th Avenue”.

Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sugli arrestati.

Mia Katserian, che vive a New York, ha detto di essersi sentita in colpa quando ha appreso che l’aborto era legale nel suo stato d’origine e che coloro che vivevano in altri stati sarebbero stati soggetti alle leggi anti-aborto.

“Voglio vedere aumentare il sostegno alle donne in altri stati – il numero di (manifestanti) sta inviando un messaggio”, ha detto Katserian, 32 anni, figlia di madre filippina e padre armeno. Ha aggiunto che era “impossibile” sedersi a casa e infierire sui social media, “sapere che le donne di colore si porteranno il peso di questa decisione”.

Le donne di colore rappresentavano la più grande percentuale di aborti tra le donne che cercavano questa procedura negli Stati Uniti nel 2019, rappresentando il 38,4% di tutti gli aborti. Secondo i dati raccolti A cura dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. I dati mostrano anche un tasso di aborto più elevato, 23,8 aborti ogni 1.000 donne. Le donne ispaniche hanno rappresentato il 21% di tutti gli aborti nel 2019, indicano i dati.

Inoltre, le donne nere sono incinte o nate tre o quattro volte negli Stati Uniti Vuole morire della loro razza bianca, Al CDC

A partire da sabato, 13 stati hanno disposizioni legislative che vietano l’aborto alla luce della sentenza. Questi stati sono Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Texas, Tennessee, Utah e Wyoming.

In alcuni casi le leggi entreranno in vigore immediatamente, mentre in altri Stati entreranno in vigore dopo un certo periodo di tempo o attraverso la certificazione delle autorità statali.

Decine di fornitori di aborti hanno cancellato gli appuntamenti

I fornitori di aborti in Arizona e Arkansas hanno già iniziato a sospendere i servizi di aborto.

I soci della pianificazione familiare, Planned Parenthood Arizona e Tucson Exam in Arizona hanno sospeso i servizi di aborto, mentre i post sui loro siti web riportano che le conseguenze legali della sentenza sono in fase di valutazione.

Il dottor che gestisce la pianificazione familiare di Desert Star a Phoenix. Dyshan Taylor ha detto che il suo ospedale aveva cancellato circa 20 appuntamenti per l’aborto inizialmente programmati da venerdì a settimana prossima.

“Ci impegniamo a mantenere le nostre porte aperte, se possibile, e spero che il pendolo torni a fornire un trattamento sicuro per l’aborto”.

Venerdì, il Caucaso repubblicano del Senato dello Stato dell’Arizona ha emesso un memorandum in cui esorta lo stato ad attuare immediatamente la legge pre-RO, che proibisce la maggior parte degli aborti a meno che non sia necessaria una procedura per salvare la vita di una madre.

In Arkansas, Little Rock ha annullato da 60 a 100 incontri programmati per la genitorialità.

“I pazienti erano nella loro macchina e stavano arrivando. Ci hanno chiesto: ‘Va bene, no?’ ‘Gli abbiamo detto,’ No, dobbiamo seguire la legge’, ha detto Cathy alla CNN.

“La maggior parte dei pazienti era in preda alla disperazione o al panico”, ha aggiunto.

Cathy ha detto che ai pazienti erano state fornite le informazioni di contatto per un ufficio genitoriale pianificato a Overland Park, Kansas, e che il suo ufficio aveva “preso accordi per trasferire alcune persone lì”.

Si trova a circa 7 ore di auto da Little Rock Overland Park. Ma per i pazienti nel sud dell’Arkansas, il tempo di viaggio è vicino a 10 ore, ha detto Cathy.

“Abbiamo anche visto persone che venivano a trovarci dalla Louisiana e dal Texas. Alcuni hanno chiamato dal Texas, dalla Louisiana e dall’Oklahoma. Anche loro sarebbero stati colpiti”, ha aggiunto.

I leader rispondono rapidamente per difendere il diritto all’aborto

In alcuni stati, i leader locali hanno adottato misure per proteggere ed espandere i diritti all’aborto, soprattutto alla luce della possibilità che i pazienti provengano da stati che vietano l’aborto legale.

Il governatore della California Gavin Newsom venerdì ha firmato una legge che proteggerebbe chiunque esegua, aiuti o riceva aborti nello stato da possibili azioni civili. Protegge anche i cittadini non californiani per l’assistenza sanitaria riproduttiva nello stato.

In Mississippi – il divieto di aborto dovrebbe entrare in vigore 10 giorni dopo che il suo procuratore generale avrà certificato la sentenza della Corte Suprema – il proprietario dell’ultima clinica statale per l’aborto ha insistito per essere aperta in quel momento per fornire servizi.

Diane Derris, che dirige la Jackson Women’s Health Organization a Jackson, Mississippi, ha detto di non essersi arresa e che le sue porte erano ancora aperte.

“Posso dirti che qualsiasi paziente che ci contatterà li vedrà. Ci assicureremo di vederli entro quei 10 giorni”, ha detto Derzis in una conferenza stampa venerdì. “Una donna non deve lasciare lo stato per ricevere cure mediche”.

Teresis ha detto che il suo team ha in programma di aprire una nuova clinica a Las Cruz, nel New Mexico, dove continuerà a fornire servizi.