Rogers Network riprende dopo che una grave interruzione ha colpito milioni di canadesi

Rogers domina il settore delle telecomunicazioni canadese

I servizi bancari sono interrotti, i trasporti sono interrotti

L’interruzione rinnova le critiche alla concorrenza nel settore delle telecomunicazioni

TORONTO/OTTAWA (Reuters) – Rogers Communications Inc ha affermato che la sua rete ha iniziato a riprendersi venerdì in ritardo dopo un’interruzione di 19 ore presso uno dei più grandi operatori di telecomunicazioni canadesi che ha chiuso i servizi bancari, di trasporto e governativi per milioni di persone, facendo arrabbiare i clienti e oltre alle critiche su il suo predominio nel settore.

Quasi ogni aspetto della vita è stato interrotto, con l’interruzione che ha interessato l’accesso a Internet, i telefoni cellulari e le connessioni telefoniche fisse. La polizia in tutto il Canada ha affermato che alcuni chiamanti non sono stati in grado di raggiungere i servizi di emergenza tramite le chiamate al 911.

I canadesi affollavano caffè e biblioteche pubbliche che avevano ancora una connessione a Internet e si aggiravano fuori dagli hotel per catturare un segnale. La Canada Border Services Agency ha affermato che l’interruzione ha interessato l’app mobile per i viaggiatori in arrivo. I sistemi di pagamento senza contanti per i rivenditori sono stati interrotti; Le banche hanno segnalato problemi con i servizi ATM.

Rogers (RCIb.TO) “I nostri servizi wireless stanno iniziando a riprendersi”, ha affermato in una dichiarazione su Twitter, e i lavoratori stanno cercando di riportare le persone online il più rapidamente possibile.

separatamente dichiarazione Sul suo sito Web, il presidente e CEO di Rogers Tony Staveri si è scusato per il blackout, dicendo: “Oggi ti deludiamo. Possiamo e faremo meglio”.

Ha aggiunto che la società non ha una tempistica su quando le reti saranno completamente ripristinate, “ma continueremo a condividere le informazioni con i nostri clienti mentre ripristiniamo i servizi completi”.

Ha detto che sarebbe stato applicato un credito ai clienti interessati.

Un portavoce del ministro della Pubblica Sicurezza Marco Mendicino ha affermato venerdì sera che l’interruzione non è stata il risultato di un attacco informatico.

Le azioni di Rogers hanno chiuso in ribasso di 73 centesimi a C $ 61,54 ($ 47,53) alla Borsa di Toronto.

L’interruzione ha anche reso più difficili le prenotazioni dei trasporti e dei voli durante il culmine della stagione estiva.

Finora, Transport Canada non ha ricevuto segnalazioni di impatti diretti sulla sicurezza o sulla sicurezza su voli, servizi marittimi o ferroviari come parte di questa interruzione, secondo un portavoce di Sao Liu.

È stato il secondo boicottaggio di Rogers in 15 mesi. È iniziato intorno alle 4:30 EDT (0830 GMT) e ha interrotto un quarto della connettività Internet osservabile in Canada, secondo il gruppo di monitoraggio NetBlocks.

Con circa 10 milioni di abbonati wireless e 2,25 milioni di abbonati Internet al dettaglio, Rogers è il più grande provider dell’Ontario, la provincia più popolosa del Canada e sede della sua città più grande, Toronto. Rogers, Bce Inc (BC.TO) e Telus Corp (TTO) Controllo del 90% della quota di mercato in Canada.

Il ministro dell’industria canadese Francois-Philippe Champagne in un tweet ha definito la situazione “inaccettabile” e ha affermato di essere in contatto con i dirigenti delle telecomunicazioni, tra cui Rogers, Bell e Tellus, per trovare una soluzione.

Istituzioni finanziarie e banche canadesi, inclusa la Toronto Dominion Bank (TD.TO) La Banca di Montreal (BMO.TO), ha detto che i servizi hanno interrotto le interruzioni. Banca reale del Canada (RY.TO) Ha detto che gli sportelli automatici e l’online banking sono stati colpiti.

Una vista generale del Rogers Building, sede centrale di Rogers Communications a Toronto, Ontario, Canada, 22 ottobre 2021. REUTERS/Carlos Osorio

Un portavoce dell’aeroporto internazionale di Vancouver, che è tra i più trafficati del Canada, ha affermato che i viaggiatori non possono pagare il parcheggio, utilizzare i terminali bancomat o acquistare articoli dai rivenditori aeroportuali.

Aria canadese (AC.TO)La più grande compagnia aerea del paese ha dichiarato che il suo call center è stato colpito. Le compagnie aeree in Canada, come quelle in Europa e negli Stati Uniti, stanno assistendo a un gran numero di chiamate tra cancellazioni di voli e ritardi dovuti alla carenza di personale a causa della pandemia. Leggi di più

La pop star The Weeknd ha annunciato venerdì sera che la sua sosta al Rogers Center Stadium è stata posticipata a causa di un’interruzione del servizio che ha interessato le operazioni della sede.

“Sono distrutto e distrutto. Sono stato in giro tutto il giorno ma è fuori dalle nostre mani a causa dell’interruzione di Rogers”, ha scritto il cantante in un tweet.

concorrenza

I critici hanno affermato che l’interruzione ha dimostrato la necessità di una maggiore concorrenza nelle telecomunicazioni.

All’inizio di quest’anno, il Canadian Competition Bureau ha bloccato l’offerta di Rogers di rilevare la rivale Shaw Communications (SJRb.TO) In un accordo del valore di 20 miliardi di dollari canadesi, affermando che ostacolerebbe la concorrenza in un paese in cui i prezzi delle telecomunicazioni sono tra i più alti al mondo. La fusione è ancora in attesa del verdetto finale. Leggi di più

Anthony Lacavera, amministratore delegato di Globealive, una società di investimento che ha fatto un’offerta per il provider wireless coinvolto nell’accordo Rogers/Shaw, ha affermato.

Venerdì, alcune agenzie governative hanno annullato i servizi dopo aver perso l’accesso a Internet, inclusi gli uffici passaporti canadesi e l’Autorità di regolamentazione delle comunicazioni. La Canada Revenue Agency, l’ente di riscossione delle tasse del paese, ha perso il servizio telefonico.

“Il denaro sarà il re’

Negozi e ristoranti a Toronto mettono cartelli “Solo contanti” alle loro porte. I residenti si sono affollati dentro e intorno a uno Starbucks vicino che offre Wi-Fi gratuito su una rete non interessata.

“Ci sono molte persone qui con i loro laptop che lavorano duramente come fanno a casa, perché non hanno alcun servizio a casa”, ha affermato Ken Rosenstein, un cliente Starbucks.

Nel centro di Ottawa, la capitale del Canada, le caffetterie, tra cui Tim Hortons, non accettavano carte di debito e di credito e rifiutavano i clienti senza contanti.

“Il contante sarà sicuramente il re in molti negozi oggi”, ha affermato Michelle Waseline, portavoce del Canadian Retail Council, che ha affermato che le interruzioni varieranno da rivenditore a rivenditore.

E mentre i disordini si sono diffusi ampiamente, diverse società e punti di trasferimento hanno affermato che i loro servizi non sono stati interessati. Il porto di Montreal non ha segnalato disagi. La Calgary Airport Authority ha affermato che “non ci sono implicazioni operative significative”.

(1 dollaro = 1,2948 dollari canadesi)

