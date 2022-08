Roquan Smith ordina uno scambio da Chicago Bears

Chicago – Bear Back Ruchuan Smith Ha detto in una dichiarazione scritta di aver richiesto un accordo commerciale dopo che le trattative contrattuali tra lui e l’organizzazione hanno raggiunto un punto morto.

Smith ha scritto una dichiarazione che era Inserito dalla rete NFL sui social media Martedì. ESPN ha confermato l’autenticità di questi messaggi.

“Il nuovo sistema di front office non mi apprezza qui”, ha scritto il linebacker 25enne, dopo che Smith ha detto che stava cercando di lavorare su un’estensione da aprile.

“Si sono rifiutati di negoziare in buona fede”, ha scritto Smith. “Ogni passo di questo viaggio è stato ‘prendilo o lascialo’. L’accordo che mi è stato inviato è un accordo che sarebbe negativo per me stesso e per l’intero mercato LB se lo avessi firmato”.

giocatore interventi Bobby Wagner 605 Shaquille Leonard 538 Ruchuan Smith 523 >> Il livello più alto della sua carriera 163 ha tagliato la palla la scorsa stagione

– Statistiche e informazioni ESPN

Da quando i Bears lo hanno scelto come ottavo assoluto nel 2018, l’ex star della Georgia ha avuto 14 sack registrando non meno di 101 contrasti e intercettazioni in ogni stagione in cui ha giocato. Smith avrebbe dovuto guadagnare $ 9,7 milioni nell’ultimo anno del suo contratto di avviamento ed è stato inserito nella lista Physically Unable to Perform (PUP) quando è arrivato al campo alla fine di luglio.

Smith ha accusato il front office dei Bears di “cercare di approfittare di me” e che l’organizzazione “non mi ha lasciato altra scelta che chiedere un accordo che mi avrebbe permesso di giocare per un’organizzazione che apprezza davvero ciò che porto in tavola. “

Ad aprile, Smith ha espresso fiducia che sarebbe rimasto a Chicago a lungo termine con un nuovo accordo ed è stato pienamente coinvolto durante le esercitazioni di volontariato e il mini-campo obbligatorio. Nella sua dichiarazione, il linebacker ha detto che voleva stare con i Bears per tutta la sua carriera.

All’inizio del ritiro, il direttore generale del primo anno Ryan Bowles, che aveva espresso il desiderio di raggiungere un accordo sull’estensione di Smith prima della stagione regolare, si è rivolto alla squadra che doveva ancora implementare un nuovo accordo per Smith.

I polacchi hanno detto il 26 luglio: “I miei sentimenti per Rokuane non cambiano affatto. Amo il giocatore e la persona. E questo non cambierà. L’unica cosa che chiederò a tutti qui è, so di Riceverò molte domande e capisco. Non parlerò di contratti e tutto il resto.” , quindi volevo solo assicurarmi che ce l’avessimo, però. Per quanto riguarda i miei sentimenti per lui, niente è cambiato.”

Smith era presente ogni giorno a Hallas Hall durante il campo di addestramento e viene spesso visto in sella a una cyclette durante l’allenamento. L’allenatore Matt Eberfels ha indicato le sue previsioni di luglio per Smith mentre è rimasto nel roster PUP.

“Rimani impegnato, sii un leader e fidanzati, cosa che fa e farà”, ha detto Eberfluss. “È un professionista. Ha trascorso molto tempo in campionato. È davvero un buon giocatore. Siamo entusiasti di averlo al Chicago Bear. E lo farà”.

Nella sua dichiarazione, Smith si è scusato con i fan dei Bears esprimendo poca fiducia che i negoziati sarebbero stati annullati.

“Non ho avuto la possibilità di parlare con la famiglia McCasky e forse possono salvarlo, ma finora non vedo un modo per tornare all’organizzazione che amo davvero”, ha detto Smith.