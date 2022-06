Rory McIlroy getta un’ombra su Greg Norman dopo la sua ultima vittoria: “Uno più dell’altro”

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

Scegli Rory McIlroy Fino alla sua 21a vittoria al PGA Tour domenica vincendo l’RBC Canadian Open.

McIlroy ha concluso con una vittoria di 8 under 62 su Justin Thomas e Tony Fino. È la seconda volta consecutiva che vince l’evento. Lo ha vinto nel 2019 e il torneo è stato cancellato nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia di coronavirus.

La vittoria di McIlroy è arrivata con una sconfitta Dalla polemica sulla defezione dei giocatori del PGA Tour da LIV Golf. Come uno dei volti del PGA Tour, la vittoria di McIlroy ha fatto un’enorme dichiarazione e ha gettato un’ombra sul commissario del LIV Golf Greg Norman.

Norman ha detto al Washington Post che McIlroy aveva subito il “lavaggio del cervello” dal PGA Tour. McIlroy ha risposto vincendo a St. George’s, superando Norman nell’elenco dei vincitori di tutti i tempi del PGA Tour.

“Questo è un giorno che ricorderò per molto tempo”, ha detto poco dopo la vittoria. “Il Twenty One PGA Tour vince più di chiunque altro”.

“Avevo una motivazione in più per quello che sta succedendo dall’altra parte dello stagno. Il ragazzo che ha guidato quel tour ha ottenuto 20 vittorie al PGA Tour e io ero legato a lui e volevo superarlo. E l’ho fatto. Quindi, è stato davvero bello per me, solo un leggero senso di orgoglio per quel ragazzo”, continua la conferenza stampa post-tour.

McIlroy ha concluso il fine settimana con 19 sotto il par.

“Sento che vincere il PGA Tour sta diventando sempre più difficile. Guarda i due ragazzi con cui ho giocato oggi. Sono uscito con una differenza e ho dovuto tirare otto punti in meno per portare a termine il lavoro. La profondità del talento in questo tour è davvero impressionante”, ha detto McIlroy. E combattere contro ragazzi come JT e Tony e vincere è qualcosa che fa davvero piacere”.

Il mirino di McIlroy sarà ora fissato per gli US Open, con alcuni LIV. partecipanti al golf gruppo per giocare.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.