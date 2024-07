Rose Namajunas domina Tracy Cortez e vuole conquistare il titolo UFC il prossimo

Nell’evento principale della UFC Fight Night di sabato sera alla Ball Arena di Denver, tutto esaurito, Tracy ha tenuto a bada uno sforzo vivace di Cortez e si è guadagnata una decisione unanime.

Negli ultimi dieci anni, il numero 1 della UFC con sede a Denver. È stata una partita casalinga per il numero 6 dei pesi mosca Namajunas (14-6 MMA, 11-5 UFC), e l’ex due volte campione dei pesi paglia ha dominato sotto ogni aspetto. Cortez. Le prime parti del combattimento hanno visto Namajunas usare il suo colpo superiore per inseguire Cortez, e la sua lotta apparteneva ai round centrali.

Con punteggi di 49-46, 49-46 e 48-47, Namajunas ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva nel 2023 dopo aver perso il suo debutto nei pesi mosca contro Manon Fiorot.

“Sono il primo campione UFC del Colorado, quindi voglio portare a casa quella cintura”, ha detto Namajunas dopo la vittoria. “O quello o il PMF femminile [title fight].”

Scelti dall’editore

Mentre la campionessa dei pesi mosca Alexa Grasso dovrebbe combattere contro Valentina Shevchenko entro la fine dell’anno e Fiorod potrebbe essere il prossimo in fila, Namajunas potrebbe essere a un altro incontro o due di distanza da un’opportunità per il titolo. Ma “Thug Rose” sembra aver trovato il suo posto in una nuova divisione e potrebbe presto tornare in gioco per un colpo di titolo.

Originariamente previsto per affrontare Miranda Maverick la prossima settimana, Cortez ha accettato l’incarico con meno di tre settimane di preavviso dopo che Macy Barber si è ritirato a causa di problemi di salute in corso.

È stato un grande passo avanti nella lotta per Cortez (11-2 MMA, 5-1 UFC) e Namajunas ha dimostrato che il gioco di combattimento ha livelli. Cortez è il numero 1 della UFC. È entrato come 11° nella classifica dei pesi mosca e ha subito la sua prima sconfitta da quando ha abbandonato il suo debutto professionale nel 2017.

Namajunas ha sferrato presto calci ai polpacci e ha mostrato la sua eccezionale capacità di colpire nei momenti iniziali del combattimento, connettendosi con un jab acuto e diverse mani destre. Un gancio sinistro di Namajunas mette Cortez sulla tela. Namajunas la seguì sul tappeto.

Cortez ha apportato modifiche nel secondo round per evitare di farsi prendere dal colpo superiore di Namajunas. Tuttavia, ha lottato per tenere traccia di Namajunas e mettere al lavoro il suo wrestling. Sebbene Cortez fosse considerato il wrestler migliore, la situazione cambiò quando Namajunas ottenne un takedown in ritardo negli ultimi secondi del round, dando il tono a ciò che sarebbe successo nei due round successivi.

Sentendo che la lotta le stava sfuggendo di mano, Cortez ha inseguito in modo aggressivo l’ex campione ma è stato fermato dall’abbattimento di Namajunas. Da lì, Namajunas ha mostrato un controllo eccezionale, negando a Cortez la possibilità di rimettersi in piedi per gran parte del round. Quando Cortez riuscì finalmente ad alzarsi, Namajunas le sferrò un calcio frontale in faccia alla fine del round.

Namajunas ha continuato a controllare il combattimento ovunque avesse deciso di portarlo, trascinando Cortez al tappeto nel quarto round con il suo wrestling offensivo e controllando il suo sorprendente pedigree per finire il combattimento.