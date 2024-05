Royal News – Live: Re Carlo “offrì a Harry di soggiornare nella residenza reale”, ma il principe “rifiutò l’offerta”.

Il principe Harry esorta i bambini a “disimparare” lo stigma sulla salute mentale durante il viaggio in Nigeria

Il principe Harry ha esortato i bambini a “liberarsi” dallo stigma sulla salute mentale quando sua moglie Meghan si è unito a lui in visita a una scuola in Nigeria. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno iniziato il loro viaggio di tre giorni venerdì 10 maggio, dopo essere arrivati ​​nel Paese dell’Africa occidentale su invito del Capo di Stato Maggiore della Difesa. All’inizio di questa settimana, Harry è tornato brevemente nel Regno Unito per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games, ma non ha visto Re Carlo. Harry e Meghan sono in Nigeria per un tour di promozione dei Giochi in Africa e, dopo la visita scolastica, dovrebbero incontrare soldati feriti, partecipare a eventi sportivi e una serata di gala.