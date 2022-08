Rudy Giuliani affronta oggi un gran giurì di Atlanta che indaga su Trump

Alla senatrice Lindsey Graham è stato ordinato di comparire davanti a un gran giurì speciale da un giudice federale lunedì, dopo che Graham ha cercato di trovare una via d’uscita. Il repubblicano della Carolina del Sud Mr. Graham ha detto che avrebbe portato il caso alla Corte d’Appello degli Stati Uniti per l’11° Circuito, sostenendo che il suo status di senatore lo protegge dal testimoniare ai sensi della clausola del discorso e del dibattito della Costituzione.

“Questa arma della legge deve finire”, Mr. Graham ha detto in una dichiarazione. “Quindi userò il campo. Andremo il più lontano possibile e faremo tutto il necessario per assicurarci che persone come me possano fare il nostro lavoro senza timore che i procuratori distrettuali ti inseguano.

Altri due avvocati della squadra di Trump, Jenna Ellis del Colorado e John Eastman del New Mexico, avrebbero dovuto essere processati nei loro stati d’origine dopo che l’ufficio della signora Willis aveva presentato “petizioni per i certificati di discolpa” contro di loro. Tali mozioni vengono solitamente presentate solo quando un potenziale testimone si rifiuta di testimoniare o è inaccessibile ai pubblici ministeri.

Al processo di martedì, un tribunale del Colorado ha ordinato alla signora Ellis di comparire e testimoniare davanti a un gran giurì speciale ad Atlanta il 25 agosto. Il signor Eastman dovrebbe comparire in tribunale il 26 agosto a Santa Fe.

78 anni il sig. Difficilmente Giuliani parlerà molto al gran giurì quando sarà chiamato a testimoniare a porte chiuse. L’avvocato di Atlanta Michael J., che ha servito come procuratore degli Stati Uniti in Georgia. “A questo punto, non riesco a immaginarlo collaborare”, ha detto Moore. “Ha molte opzioni che può prendere”. Uno è dire che non può rispondere alle domande a causa del privilegio avvocato-cliente. Un altro è che, poiché è stato identificato come un bersaglio, invocherà il Quinto Emendamento.