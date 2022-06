Rudy Giuliani, impiegato del supermercato di Staten Island, arrestato per aggressione

Staten Island (WABC) – Un dipendente di Shobright è stato arrestato domenica per aver aggredito l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani a Staten Island.

La polizia dice che Daniel Gill, 39 anni, ha pugnalato Giuliani alla schiena mentre consegnava volantini a un negozio al 3010 di Veterans Road a Staten Island.

Giuliani, 78 anni, non è rimasto ferito e ha rifiutato le cure mediche.

Gill deve affrontare la seconda accusa di aggressione per aver aggredito un anziano.

Giuliani presenta i volantini su ShopRite e scatta foto con le persone che sostengono suo figlio Andrea Giuliani in corsa per il governatore. Suo figlio non era nel negozio e stava facendo una campagna altrove.

Andrea Giuliani ha rilasciato una dichiarazione.

“Le persone innocenti oggi a New York vengono sempre attaccate. L’incidente particolare è accaduto molto vicino a casa. Mio padre, l’attacco al sindaco americano è stato motivato politicamente. Non ci faremo intimidire dagli attacchi di sinistra. Lo farò come governatore. Ripristinare la legge e l’ordine in modo che i newyorkesi si sentano di nuovo al sicuro. Questa è la mia campagna, ripresa dagli elettori su tutta la linea, è stata la prima del suo genere martedì. “

