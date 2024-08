Rumer Willis condivide un piccolo aggiornamento su suo padre Bruce mentre annuncia di essere una “mamma single”

Rumer Willis condivide aggiornamenti sulla sua vita amorosa e sulla salute di suo padre, Bruce Willis.

Durante una sessione senza censure “Ask Me Anything (AMA)” condivisa sulle sue storie su Instagram, a Willis è stato chiesto come sta suo padre dopo che le è stata diagnosticata la demenza. Le è stato chiesto: “Come sta tuo padre? Mando il mio affetto a tutti voi”.

“È fantastico. Mi piace così tanto. Grazie”, ha risposto Willis.

Le è stato poi chiesto se lei e il suo ragazzo, Derek Richard, stanno ancora insieme e stanno crescendo la loro figlia di un anno, Louetta.

“Tu e Derek siete ancora una coppia?” ha chiesto un fan.

“No, sono una madre single e sto crescendo i miei figli insieme”, ha risposto. “Sono così grato di avere Lou. Lei è la cosa migliore della mia vita e sarò per sempre grato di aver potuto trovare del tempo per lei in quella relazione in modo che potesse entrare nella mia vita.”

Durante una sessione di domande e risposte su Instagram, Willis ha detto che non si pente di aver partorito in casa e che ha intenzione di farlo di nuovo. È anche aperta ad avere più figli come madre single.

“Questa è la migliore decisione che abbia mai preso per me e Louie, e la rifarei sicuramente”, ha scritto Willis.

Ha poi parlato della possibilità di essere aperta all’idea di avere più figli come madre single.

“Sicuramente perché avere fratelli è una delle parti migliori di tutta la mia vita”, ha scritto prima di riconoscere le sue sorelle e sorellastre Bruce e suo marito Emma Hemming-Willis. “Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn sono i miei migliori amici e le mie persone preferite e lo voglio per Lou. Quindi sono aperto a qualunque cosa accada in futuro.”

A maggio, Rumer ha condiviso con Fox News Digital che essere madre è “gratificante”.

“Onestamente, è tutto gratificante. Lei è la mia migliore amica. Starò via per un’ora e mi mancherà”, disse Willis in quel momento.

L’attrice ha ammesso di soffrire di mancanza di sonno, non a causa di Louetta ma a causa della sua personale esperienza di transizione nella modalità madre.

“Ho la sensazione che quando rimani incinta, forse nel secondo o terzo mese, inizi a soffrire di più insonnia e il tuo corpo ti prepara a essere più vigile. Non credo che tornerò mai più nella zona del sonno profondo “, ha detto. “Dormiva tutta la notte e io le dicevo: ‘Cosa sta succedendo? C’è pericolo?’

“Ma sono molto fortunata, e mi sento molto fortunata. So che non tutte hanno la stessa esperienza positiva e piacevole di maternità che ho avuto io. Louetta è una bambina meravigliosa. È felice, meravigliosa, sorridente e allegra tutto il tempo, “ha aggiunto.

Ha anche condiviso alcuni dei momenti salienti della vita di Louetta.

“Ha quattro denti. E mangia come una campionessa. Questa bambina adora il cibo, vuole provare tutto e non è schizzinosa. Sta quasi camminando, il che è pazzesco. Sa come alzarsi dal letto da sola, il che è così impressionante. Sta dicendo “mamma” E ha appena iniziato a baciarmi l’altro giorno. E dice “mwah”, come se stessi avvizzendo. Sono sul pavimento in una pozza d’acqua,” ha spiegato Willis.