Rumor: agli sviluppatori di giochi è stato detto di non aspettarsi un “successore” di Switch nell’attuale anno fiscale

Nintendo ha confermato che annuncerà il “successore” di Switch nell’anno fiscale in corso, quindi quando possiamo aspettarci che venga lanciato? Mentre la data di lancio di questo nuovo sistema non è stata annunciata ufficialmente, secondo GamesIndustry.biz Il presidente della ABC Chris Dring afferma che gli sviluppatori con cui ha parlato personalmente sembrano essere stati istruiti a “non aspettarselo” nell’anno finanziario in corso.

Ecco esattamente cosa ha detto durante l’ultimo episodio del podcast “Microcast” di GamesIndustry.biz (Tramite VGC):

“Nessuno sviluppatore con cui ho parlato si aspettava di lanciarlo quest’anno fiscale, in effetti, gli è stato detto di non aspettarselo [current] anno fiscale. Molte persone con cui ho parlato sperano che il rapporto venga pubblicato in aprile o maggio, all’inizio del prossimo anno, piuttosto che più tardi.

L’anno fiscale in corso termina 31 marzo 2025Come accennato, queste stesse “persone” sperano che le nuove console Nintendo vengano rilasciate entro “aprile o maggio”. La fonte ha anche detto che nessuno vuole necessariamente uno scontro tra qualcosa come il nuovo Grand Theft Auto e Switch, e “tutto quel genere di cose uno sopra l’altro”.

Nintendo ha celebrato il suo settimo anno sul mercato nel marzo 2024 e ora ha venduto più di 143 milioni di unità In tutto il mondo a partire da giugno 2024. Alcuni dei giochi annunciati per questa attuale generazione di hardware includono Metroid Prime 4: Beyond e Pokémon Legends: ZA. Anche la serie Legend of Zelda tornerà il mese prossimo.