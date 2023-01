Rumor: febbraio 2023 i giochi PS Plus Essential per PS5 e PS4 sono trapelati in anticipo

mensile PS Plus Base Le partite programmate per febbraio 2023 sono trapelate prima della rivelazione ufficiale della prossima settimana. Come sempre, le informazioni provengono da una fonte sempre attendibile @dipendenteche da anni pubblica i primi elenchi di PS Plus.

Ecco cosa possono aspettarsi gli abbonati ai titoli PS5 e PS4:

Il leaker menziona che Mafia: Definitive Edition può essere essere un componente aggiuntivo aggiuntivo o può sostituire un altro gioco in alcune regioni. Pertanto, dovremo attendere l’annuncio ufficiale per saperlo con certezza.

Ma a parte questo, questa sembra una scelta piuttosto solida. OlliOlli World è una versione indipendente molto apprezzata dello scorso anno e Evil Dead: The Game offre un fantastico divertimento multiplayer.

Nel frattempo, Mafia: Definitive Edition è un remake abbastanza impressionante di quello che alcuni potrebbero considerare un classico, e Destiny 2: Beyond Light è un’espansione ben accolta del 2020 del popolare sparatutto di Bungie (Non essere confuso con Destiny 2: La caduta della luceche uscirà il prossimo mese). A proposito, supponiamo che poiché il gioco base di Destiny 2 è gratuito, ciò consente semplicemente agli abbonati PS Plus Essential di accedere a tutti i contenuti bloccati oltre a possedere Beyond Light.