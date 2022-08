Rumor: Mario Kart 8 Deluxe Wave 2 Datamine potrebbe rivelare future tracce DLC

Bene, sembra che potrebbe esserci altro Mario Kart 8 Deluxe – Biglietto per il tour booster una perdita. Dopo il rilascio di Wave 2, sembra che i data pariser siano stati in grado di decodificare alcune delle tracce in arrivo negli aggiornamenti futuri e abbinarle a perdita originale. Ecco la carrellata con il permesso di un utente di Twitter 6564:

Ecco cosa è riuscito a decifrare pic.twitter.com/KzEdWKTaCz– Fishguy6564 (@fishguy6564) 5 agosto 2022

Ecco le nostre specifiche (i percorsi sopra sono evidenziati):

Coppa Rock: Anello di Londra (un viaggio), giardini di pesche (DS), Lago Bo / pavimentazione rotta (GBA), passo alpino (3DS)

Coppa della luna: Bayways di Berlino (un viaggio), Stadio Waluigi / Wario Colleseum (GCN), Monti Miri (?), strada arcobaleno (3DS)

Macedonia: Deriva di Amsterdam (tondo), Wii, DS,?

Coppa Boomerang: Autostrada a Singapore (rotondo), GameCube, GBA, Laboratori di Los Angeles (un viaggio)

– Coppa di piume: rotonda, piccola, terre selvagge del tramonto (GBA), tondo

Coppa di ciliegie: Corsa a Bangkok (rotondo), GameCube, SNES, ?

Coppa di ghianda: Velocità di Vancouver (un viaggio), Viale d’acero (Wei),? ,?

– Coppa Spiny: Tour, GameCube, ?, Wii

Modernizzazione: minatore di dati cupola d’avena Spiego anche cosa sta succedendo in modo più dettagliato:

Nintendo ha accidentalmente lasciato troppi file di anteprima musicale nell’aggiornamento 2.1.0, consentendoci di selezionare diversi corsi inediti!

Che cos’è un file di anteprima musicale? Poiché il caricamento di un file musicale completo dalla ROM potrebbe richiedere del tempo, dai primi ~1 secondi viene generato un file “prefetch” separato che può essere precaricato in memoria. Questo precaricamento viene eseguito mentre viene caricato il file completo.

Purtroppo per Nintendo, pur eliminando dalla ROM interi brani dei corsi inediti, hanno accidentalmente lasciato dei file di prefetch. (È conservato in un luogo separato.) È possibile selezionare più corsi in base ai primi ~1 secondi di musica!

Ecco un video di YouTube se vuoi ascoltarlo https://t.co/93gnG3Z36w– Fishguy6564 (@fishguy6564) 5 agosto 2022

Quindi, eccoti qui: questi percorsi potrebbero arrivare a ondate in futuro se questo datamin è accurato. Tieni presente che non ci sono conferme ufficiali e che tutto è destinato a cambiare da qui al lancio di queste ondate future.

