Rumor: Nintendo Live si svolgerà alla fine di questo mese

Con il festival dei giochi estivi ora in pieno svolgimento, le voci su un Nintendo Direct che si terrà a giugno continuano a prendere slancio. Senza alcuna parola dalla stessa Big N in merito a uno spettacolo imminente, sfortunatamente siamo lasciati a mettere in discussione ogni frammento di informazione che siamo riusciti a trovare.

Fortunatamente, le ultime voci provengono da una fonte abbastanza affidabile e indicano un Nintendo Direct che si terrà mercoledì 29 giugno: mancano poco più di due settimane! Viene cortesia Alana Pierceex giornalista di giochi per artisti del calibro di IGN e Rooster Teeth e ora scrittrice di Sony Santa Monica, ha menzionato la data al termine di una trasmissione in diretta durante la quale ha interagito con l’ultimo Xbox/Bethesda Games Showcase.

Puoi controllare il video stesso qui (Vai al segno delle due ore per i commenti su Nintendo Direct), ma ecco cosa aveva da dire Alanah:

“È stato annunciato un Nintendo Direct? No, ma penso che ci sia un Nintendo Direct in uscita il 29. Non so che sia stato annunciato, l’ho sentito prima qui. Fammi controllare… l’ho annotato. 29 Sì, 29 giugno, Nintendo Direct. Non è una fuga di notizie tecnica perché Nintendo non me l’ha detto, che è come fare questa chiamata. Ma non trapelo nulla di ciò che contiene, cosa che penso di merda. “

Altre fonti affidabili hanno sostenuto Pierce:

Le informazioni sono accurate. La finestra di trasmissione è il 28 giugno o il 29 giugno – può dipendere dal fuso orario/dalla località regionale. Non era previsto per la prossima settimana. È stato programmato per la fine di giugno per diverse settimane. Questo non è il risultato del ritardo. È come previsto. https://t.co/XPIFkZqQch – Giochi DirectFeed 13 giugno 2022

Quindi eccoti! Lo prenderemo con le pinze, ma al momento è il nostro miglior vantaggio in questo momento per un potenziale Nintendo Direct. Alanah ha dimostrato di essere affidabile in passato, quindi dobbiamo solo vedere cosa succede con questo. Come sempre, assicurati di rimanere con noi a Nintendo Life poiché condivideremo l’annuncio ufficiale del nuovo Direct quando accadrà!

Cosa ne pensi dell’ultima voce di Nintendo Direct? Fatecelo sapere con un commento!