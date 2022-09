Rumor Roundup: Talent Exodus di AEW, Buddy Matthews Future, McIntyre & Cross e altro!

Speculare sulle voci che circondano il wrestling professionistico è il passatempo preferito di molti fan, forse secondo solo a guardare le partite. In questa rubrica quotidiana, diamo un’occhiata alle ultime indiscrezioni suscitate dal mulino delle voci sul wrestling professionistico.

Promemoria importante: le voci sono solo voci. Niente di tutto questo è stato confermato come un dato di fatto, sta solo circolando nel mulino delle voci sul wrestling professionistico. Tracciamo l’accuratezza delle voci in una funzione settimanale chiamata Rumor Look Back che puoi trovare qui. Ricorda, prendi tutto con le pinze.

Le voci di oggi:

Dave Meltzer In risposta a qualcuno che chiedeva se dovremmo aspettarci un’uscita di massa del talento AEW, in particolare da NXT, ha detto: “Sembra che ora siano pochi”. Ha spiegato che non pensava che sarebbe stato un esodo di massa, ma “sembra che alcuni di loro vogliano andarci”.

Scegli un combattimento Ha fonti che dicono loro che c’è la convinzione che Buddy Matthews possa uscire dall’AEW, e quest’ultima settimana frenesia La registrazione potrebbe essere la sua ultima notte in azienda.

Oltre a Drew McIntyre che si occupa di intossicazione alimentare, battagliero Dice la sua clip con Carrion Cross addosso Smack Down Si è verificato un errore quando la carta flash non ha funzionato come previsto e hanno dovuto cambiare le cose rapidamente. Dicono che tutto dopo è stato improvvisato.

Il Notiziario di wrestling Dice che la WWE ha parlato per un po’ di promozione di Gigi Dolin e Jacy Jayne nel roster principale.

La newsletter di questa settimana include anche una nota su un grave infortunio. È stata ferita all’esterno, ma si ritiene che sia minore. È sulla lista per tornare la prossima settimana.

Se hai sentito parlare di voci interessanti che vorresti aggiungere, sentiti libero di pubblicarle nella sezione commenti qui sotto. Ricorda solo che sono voci e non sono state confermate come un fatto, quindi per favore prendilo come tale. E controlla le voci settimanali, guarda indietro qui Per tenere traccia di quanto siano vere le voci.