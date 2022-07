Rumor: sembra che le mod previste per GTA IV e Red Dead Redemption siano state cancellate

Da tempo circolano indiscrezioni su un possibile remake Red Dead Redemption. Il gioco è stato originariamente rilasciato più di una dozzina di anni fa su Xbox 360 e PlayStation 3 e segue le gesta del fuorilegge John Marston mentre dà la caccia ai membri della sua ex banda. Continuazione, lanciato nel 2018, ha mostrato la banda di John attraverso i suoi anni di gloria e stretti legami con gli eventi del primo gioco. Pertanto, i fan hanno chiesto una riedizione di Red Dead Redemption per renderlo più in linea con il gameplay e la grafica moderni.

Nel 2021, il sito gemello Push Square ha riferito che un file Red Dead Redemption rimasterizzatoma il suo rilascio può dipendere dal successo Grand Theft Auto: La Trilogia: Edizione Definitiva. Lanciata su Switch e altre piattaforme l’anno scorso, la trilogia ridisegnata è andata esaurita bene, Oltre 10 milioni di copie spediteTuttavia, è stato pesantemente criticato dai media e dai giocatori allo stesso modo per la sua scarsa grafica e i numerosi bug al lancio.

Ora, sembra che Rockstar Games abbia deciso di non portare avanti i suoi piani per rielaborare Red Dead Redemption. Secondo informazioni privilegiate affidabili Tez2 (Grazie, VGC), una versione Remaster del gioco era in programma alcuni anni fa, insieme al 2008 GTA IVma ora è stato annullato.

Secondo una fonte affidabile con chiara accuratezza nei piani di Rockstar, una versione modificata di GTA IV e RDR1 era sul tavolo alcuni anni fa, ma Rockstar ha scelto di non andare avanti con i progetti. La scarsa accoglienza della Trilogy DE potrebbe essere la ragione di questa decisione.#GTA IV #RDR1 – Tez2 (@TezFunz2) 4 luglio 2022

Ora, la cosa principale qui è che Tez2 afferma che la ricezione di GTA Trilogy può essere È stato un fattore determinante nella decisione… può essere. Nonostante la scarsa accoglienza, il gruppo riuscì a spedire un numero straordinario di copie, riscuotendo un successo commerciale se non necessariamente di critica. Quindi questo ragionamento è probabilmente solo una speculazione a questo punto.

Se un tale aggiornamento fosse contemplato per Switch è un’altra questione, ma una riedizione del popolare titolo occidentale ora sembra improbabile. Quale piattaforma, a prescindere. nel 2018, L’ex presidente di Nintendo Amy Reggie Fels afferma di “amare” vedere Red Dead Redemption 2 su SwitchQuindi forse non dovremmo dirgli questa triste notizia. Scusa Reggie.

