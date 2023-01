Rupert Murdoch intende fondere Fox e News Corp

Subito dopo, uno dei maggiori azionisti di News Corp, T. Rowe Price, ha detto in un’intervista con il New York Times che la fusione proposta avrebbe probabilmente sottovalutato News Corp, che riteneva di essere scambiata al di sotto del valore della società.

A complicare le cose è stata la performance mista del prezzo delle azioni di ciascuna società – News Corp è balzata di quasi il 26% mentre Fox è salita del 3% – da quando la proposta di Murdoch è diventata pubblica. Il suo piano iniziale avrebbe diviso la proprietà tra gli azionisti in base alla capitalizzazione di mercato di ciascuna società, ma non specificava come sarebbe stata suddivisa.

La proposta ha sollevato interrogativi su cosa significherebbe la successione nelle società, poiché molti credevano che una fusione avrebbe dato a Lachlan, l’erede prescelto di suo padre, potere ampliato. L’altro figlio di Murdoch, James, ha scritto lettere ai consigli di amministrazione di News Corp e Fox sollevando domande sull’accordo. Non è chiaro quali siano queste obiezioni.

Un portavoce di Rupert Murdoch non ha rilasciato ulteriori commenti.

Il Murdoch Family Fund, controllato da Rupert Murdoch con i suoi figli maggiori, detiene quasi il 40% dei voti sia in Fox che in News Corp attraverso azioni di classe B. Qualsiasi transazione richiedeva l’approvazione della maggioranza degli investitori che non fanno parte del Fondo Murdoch.

News Corp ha affermato nella sua dichiarazione che i comitati speciali di News Corp e Fox Corp erano stati sciolti. Entrambi i comitati hanno compiuto progressi verso una fusione nelle ultime settimane, quando una società esterna si è offerta di acquisire gran parte di News Corp., secondo due persone che hanno familiarità con la mossa.

Le persone hanno affermato che CoStar Group, un fornitore di dati e servizi di marketing per il settore immobiliare commerciale, ha recentemente dichiarato a News Corp di essere interessato ad acquisire la partecipazione della società nella società immobiliare digitale Move per un valore di oltre $ 3 miliardi. . Dopo che i colloqui con CoStar sono diventati seri, News Corp. e Fox hanno deciso di sospendere i colloqui di fusione in attesa dell’esito dei negoziati con CoStar.

Un portavoce di CoStar ha affermato che la società valuta costantemente opportunità di fusione e acquisizione e ha rifiutato di commentare potenziali discussioni con News Corp.