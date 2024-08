Russell Wilson sta facendo il suo primo inizio di preseason con gli Steelers, ma l’attacco non va da nessuna parte con lui

Se c’è davvero concorrenza per la posizione difensiva dei Pittsburgh Steelers, la concorrenza dovrebbe essere ancora aperta dopo sabato sera.

Russell Wilson ha avuto la sua prima occasione di preseason con gli Steelers dopo aver saltato la partita la scorsa settimana. L’attacco ha lottato con la presenza di Wilson nel gioco.

Gli Steelers hanno mancato quattro tentativi e un field goal nei cinque tentativi di Wilson contro i Buffalo Bills sabato. Justin Fields è subentrato prima dell’ammonizione della squadra nel primo e nel secondo minuto del primo tempo. Wilson ha concluso la partita con 8 tentativi su 10 per 47 yard, e molte di quelle yard provenivano da tre passaggi al terzo tentativo che erano significativamente inferiori rispetto ai primi tentativi. Non è stata una bella partita.

Wilson ha avuto due takedown al terzo tentativo. Uno dei problemi che Wilson aveva con i Broncos era tenere la palla troppo a lungo e subire due drop. Ciò frustrerebbe lo staff degli Steelers se continuasse così. Entrambi gli incidenti hanno rovinato gli attacchi e hanno portato a sanzioni. Durante i primi quattro tentativi degli Steelers, avevano 12 yard nette, un primo tentativo down, quattro punt e non sono andati oltre la propria linea delle 34 yard.

Anche Fields riceve molti licenziamenti, ma può almeno rimediare ottenendo grandi guadagni. Questa era una parte importante del gioco di Wilson, ma è diminuita man mano che è invecchiato.

Fields ha subito mostrato la sua capacità di correre per conquistare i primi punti degli Steelers. Nell’ultimo minuto del primo tempo si precipitò per 20 yard. Dopo aver completato una corsa di 5 yard, Chris Boswell ha calciato un field goal da 43 yard. Questo finì per essere l’unico punteggio di Pittsburgh nella sua sconfitta per 9–3.

Fields ha registrato sette passaggi consecutivi e l’attacco sembrava avere un ritmo migliore con lui nel gioco. Non era perfetto, ma sembrava migliore di quando Wilson era in gioco. Vedremo se questo sarà importante per lo staff tecnico degli Steelers con solo una partita rimasta nella preseason. Fields ha catturato 11 dei 17 passaggi per 92 yard e ha anche registrato 42 yard di corsa. Lui e Wilson hanno fatto cinque tentativi.

Uno spettacolo ha entusiasmato i fan degli Steelers. Fields è stato segnalato per l’autorizzazione, ma in qualche modo è riuscito a uscire, aggiustandosi il casco mentre rotolava a sinistra e colpiva Dez Fitzpatrick per 19 yard sulla linea laterale. È stata l’azione offensiva più emozionante della serata per gli Steelers.

Nell’apertura della preseason, Wilson è rimasto fuori a causa di un infortunio al polpaccio subito all’inizio del training camp. Fields ha giocato abbastanza bene, ma alcuni passaggi errati hanno oscurato la sua prestazione positiva. Almeno l’attacco si è mosso un po’ in quella partita.

Gli Steelers non fecero molto contro la difesa dei Bills mentre Wilson era in partita. Wilson doveva fermarlo troppo spesso, altrimenti sarebbe stato licenziato. Tre volte in un terzo tentativo lungo, ha effettuato un passaggio corto che è terminato prima del primo segnalino down.

Dopo un’intercettazione del giocatore degli Steelers Myles Kilbrew, l’attacco ha mostrato una certa vitalità, ma non abbastanza. Wilson ha passato la palla a Van Jefferson per un vantaggio di 11 yard su un terzo e 2 tentativo. Un passaggio profondo lungo la linea laterale di George Pickens quasi colpì la traversa, ma era largo. Al terzo tentativo, un altro passaggio è stato vicino alla traversa, ma quel passaggio ha messo Boswell in una posizione migliore per un calcio su campo. Ma Boswell lo mancò e colpì il palo.

Wilson è stato il favorito per iniziare da quando si è unito agli Steelers. L’allenatore di Pittsburgh Mike Tomlin ha descritto la partita come una rivalità, ma tutti i segnali indicano che Wilson sarà il titolare nella settimana 1. Il che non è una proposta entusiasmante dopo quello che abbiamo visto nelle prime istantanee pre-campionato di Wilson con gli Steelers.