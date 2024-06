Russia: la Corte penale internazionale emette mandati di arresto per Shoigu e Gerasimov con l’accusa di crimini di guerra

CNN

Nei suoi confronti la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto Ex ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore Valery Gerasimov con l’accusa di crimini internazionali, crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Martedì la corte ha affermato che i due uomini erano responsabili di due crimini di guerra: aver diretto attacchi contro obiettivi civili e causato eccessivi danni accidentali a civili o danni a beni civili. Sono accusati anche di crimini contro l’umanità.

Il Consiglio di sicurezza russo, l’organismo governativo attualmente guidato da Shoigu, ha descritto la decisione della Corte penale internazionale come “nulla e non avvenuta”, ha riferito l’agenzia di stampa russa TASS.

«Non ha senso, perché la giurisdizione della CPI non si estende alla Russia, e [the decision] Secondo la TASS, l’autorità ha affermato: “Ciò è stato fatto nel quadro della guerra ibrida che l’Occidente sta conducendo contro il nostro Paese”.

I funzionari ucraini hanno accolto favorevolmente l’annuncio martedì. Il presidente Volodymyr Zelenskyj ha affermato che la decisione dimostra che “nessun grado militare o gabinetto può proteggere i criminali russi dalle loro responsabilità”. Dmytro Lobinets, difensore civico per i diritti umani del paese, ha affermato che la decisione della Corte penale internazionale significa che l’Ucraina è un passo avanti verso il raggiungimento della giustizia.

“Prima o poi ogni criminale di guerra riceverà la giusta punizione!” Lo ha affermato in un comunicato pubblicato sulla sua pagina Telegram.

Andriy Yermak, capo dell’ufficio presidenziale ucraino, ha affermato che Shoigu e Gerasimov hanno “responsabilità individuali”.

“Questa è una decisione importante: tutti saranno ritenuti responsabili del male”, ha affermato in una nota.

I mandati di arresto hanno inserito Shoigu e Gerasimov nella lista dei ricercati della Corte penale internazionale, anche se non è chiaro se verranno mai processati.

La Corte Non si svolgono processi in contumacia È improbabile che Mosca li estradisca.

I due mandati di arresto portano a quattro il numero totale degli alti funzionari russi ricercati per crimini di guerra, come aveva già fatto in precedenza la Corte penale internazionale. Sono stati emessi mandati di arresto Per il presidente Il presidente russo Vladimir Putin E il funzionario russo Maria Lvova Belova A causa di un presunto piano di deportazione di bambini ucraini in Russia.

La CPI ha sede all’Aia, nei Paesi Bassi, è stata istituita in base a un trattato chiamato Statuto di Roma e opera in modo indipendente. La maggior parte dei paesi – 124 di loro – sono parti del trattato, ma ci sono notevoli eccezioni, tra cui Stati Uniti, Russia e Ucraina.

Secondo lo Statuto di Roma, qualsiasi Stato firmatario è obbligato ad arrestare ed estradare chiunque sia sottoposto a un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

Shoigu, da lungo tempo stretto alleato di Putin, è stato ministro della Difesa del Paese per 12 anni. Lanciato da Putin Il mese scorso è stato sostituito dall’economista Andrei Belousov.

Ha guidato un’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel 2022, che ha colto Kiev di sorpresa ma è stata rapidamente respinta, mettendo in luce le debolezze dell’esercito di Mosca, pieno di corruzione. Tuttavia, Shoigu è rimasto un politico molto popolare in Russia. Dopo aver trascorso due decenni come ministro delle situazioni di emergenza, è riuscito a dipingere l’immagine di un funzionario che fornisce aiuto quando necessario.

Gerasimov, invece, è a capo delle forze armate russe da più di un decennio. Faceva parte di un piccolo gruppo di persone responsabili della pianificazione di un’invasione su larga scala dell’Ucraina. È stato ufficialmente nominato alla posizione Comandante in capo della campagna Nel gennaio 2023.

La Corte penale internazionale ha affermato che i presunti crimini si riferiscono a “un gran numero di attacchi contro numerose centrali e sottostazioni elettriche” effettuati dalla Russia in tutta l’Ucraina almeno tra l’ottobre 2022 e il marzo 2023.

I tre giudici che hanno deciso di emettere i mandati di arresto hanno concluso lunedì che Shoigu e Gerasimov hanno ordinato attacchi contro obiettivi civili, il che costituisce un crimine di guerra secondo il diritto internazionale umanitario.

I giudici hanno anche affermato che, sebbene alcuni obiettivi avrebbero potuto essere considerati rilevanti per la campagna militare russa dell’epoca, era chiaro che colpirli avrebbe causato danni ai civili e che il danno atteso sarebbe stato eccessivo rispetto al vantaggio militare di colpirli. loro.

Il procuratore capo della corte, Karim Khan, ha dichiarato martedì in una dichiarazione separata che la campagna di Russia all’epoca rappresentava “una linea di condotta che includeva la commissione di molteplici atti contro la popolazione civile”. Ha detto che le azioni di Shoigu e Gerasimov in questo modo potrebbero costituire un crimine contro l’umanità.

Questa classificazione riguarda i crimini più gravi commessi nell’ambito di un attacco diffuso e sistematico diretto contro la popolazione civile.