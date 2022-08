Ryan Cohen ha ritirato oltre 58 milioni di dollari in azioni Bed Bath & Beyond. Le azioni stanno crollando di nuovo

L’investitore Ryan Cohen ha confermato di aver venduto la sua intera partecipazione nel rivenditore Bed Bath & Beyond Inc. Giovedì, con un profitto di oltre 58 milioni di dollari, le azioni sono scese negli scambi after-hour per il secondo giorno consecutivo.

Un deposito della Securities and Exchange Commission rilasciato dopo la chiusura dei mercati giovedì ha mostrato che Cohen ha venduto il suo intero letto BBBY,

-19,63%

Condividi nelle normali sessioni di trading di martedì e mercoledì. Il file SEC è stato rilasciato al pubblico mercoledì pomeriggio Dimostra che la controllata di Cohen, RC Ventures, intende vendere la sua partecipazioneQuale Accumulato nel primo trimestre nel mezzo di una campagna attiva di Cohen.

Giovedì le azioni di Bed Bath & Beyond sono scese del 19,6% nelle negoziazioni regolari, quindi sono scese del 45% nelle negoziazioni after-hour.

secondo Giovedì depositoCohen ha venduto 7,78 milioni di azioni a prezzi medi ponderati compresi tra $ 18,68 e $ 29,22, dopo averli acquistati nel primo trimestre a prezzi medi ponderati compresi tra $ 13,08 e $ 17,25. E le sue vendite di azioni hanno portato a $ 58,65 milioni, secondo i calcoli del Dow Jones Market Data Group.

Cohen ha anche rinunciato alle sue opzioni di chiamata presso Bed Bath & Beyond e ha realizzato un profitto di quasi $ 95.000 su tali accordi, secondo il Dow Jones Market Data Group.

Cohen è meglio conosciuto per aver fondato il negozio di animali online Chewy Inc. CHWY,

-4,68% E il

Ed è diventato uno dei preferiti dagli investitori su Reddit dopo essere entrato nel rivenditore in difficoltà GameStop Inc. GME,

-6,39% E il

Dove attualmente ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quando è entrato nelle azioni di Bed Bath & Beyond all’inizio di quest’anno, lo era Inviare una lettera al consiglio di amministrazione della società chiedendo modifiche specifiche al piano di trasformazioneinclusi un focus più ristretto e un potenziale rendimento.

in Il suo file SEC Giovedì mattina, Bed Bath & Beyond ha fornito una dichiarazione in merito alle richieste dei media sul deposito di Cohen in cui affermava: “Siamo lieti di aver raggiunto un accordo costruttivo con RC Ventures a marzo e ci impegniamo a massimizzare il valore per tutti gli azionisti”.

“Continuiamo a implementare le nostre priorità per migliorare la liquidità, apportare modifiche strategiche e migliorare le operazioni per riconquistare i clienti e aumentare l’efficienza dei costi. Tutto per riportare la nostra azienda alla sua eredità come la migliore destinazione per casa, per tutti i nostri stakeholder”. “In particolare, nelle ultime settimane abbiamo lavorato rapidamente con consulenti finanziari e istituti di credito esterni per rafforzare il nostro bilancio e la società fornirà maggiori informazioni in un aggiornamento alla fine di questo mese”.

Bed Bath & Beyond non ha presentazioni future elencate nella sua pagina delle relazioni con gli investitori. La società ha registrato l’ultima volta un profitto trimestrale a fine giugno, quando Ha annunciato un nuovo CEO e prevede perdite più ampie.