Ryan Evans: consigliere per la sicurezza britannico della Reuters ucciso in un raid russo all'hotel Kramatorsk





Un consigliere per la sicurezza britannico che lavorava per l’agenzia di stampa Reuters è stato ucciso e due giornalisti sono rimasti feriti quando un raid russo ha colpito sabato sera un hotel a Kramatorsk, nell’Ucraina orientale.

La Reuters aveva un equipaggio di sei persone che soggiornava al Safir Hotel come parte della sua squadra che copriva la guerra in Ucraina. Un portavoce dell’agenzia ha identificato il consulente per la sicurezza ucciso come Ryan Evans, un cittadino britannico di 38 anni assegnato alla squadra di segnalazione in Ucraina.

La Reuters ha aggiunto che due dei suoi giornalisti sono ricoverati in ospedale, uno dei quali è gravemente ferito.

In una dichiarazione rilasciata domenica pomeriggio, la società ha dichiarato: “Stiamo cercando urgentemente maggiori informazioni sull’attacco, anche collaborando con le autorità di Kramatorsk, e stiamo supportando i nostri colleghi e le loro famiglie. Inviamo le nostre più sentite condoglianze e pensieri alla famiglia di Ryan e ai nostri cari Ryan mancherà moltissimo ai nostri numerosi giornalisti che si occupano di eventi in tutto il mondo.

Evans, un ex soldato britannico, lavora con Reuters dal 2022 e fornisce consulenza ai suoi giornalisti sulla sicurezza in tutto il mondo, inclusi Ucraina, Israele e ai Giochi Olimpici di Parigi, secondo l’agenzia di stampa.

Reuters ha aggiunto che altri tre colleghi sono rimasti leggermente feriti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha confermato nel suo discorso quotidiano di domenica che cittadini britannici e americani erano presenti all’hotel Kramatorsk e ha aggiunto: “Offro le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici delle vittime. Questo è terrorismo russo quotidiano in corso, perché la Russia ha la capacità di continuare.”

Un portavoce dell’Ufficio Esteri, Commonwealth e Sviluppo del Regno Unito ha dichiarato: “Siamo a conoscenza delle notizie sulla scomparsa di un cittadino britannico in Ucraina e stiamo cercando ulteriori informazioni dalle autorità locali”.

Il Dipartimento di Stato americano ha confermato che tra le persone infette c’era un cittadino americano, ma non ha identificato la persona.

I soccorritori hanno trovato il corpo di un uomo sotto le macerie, ha detto Oleksandr Honcharenko, capo dell’amministrazione militare della città di Kramatorsk, in un aggiornamento domenica pomeriggio. Non ha fornito ulteriori dettagli né identificato il corpo.

Il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk, Vadim Velashkin, ha affermato che tra i giornalisti feriti figurano “cittadini di Ucraina, Stati Uniti, Lettonia e Germania”. Domenica mattina ha confermato su Telegram che l’uomo morto era un cittadino britannico.

Il team della Reuters è riuscito a filmare un video domenica mattina che mostrava la massiccia distruzione che ha colpito l’hotel, mentre le riprese video mostravano il personale dei servizi di emergenza che cercava tra enormi cumuli di macerie usando le torce. Le riprese video all’interno dell’hotel hanno mostrato molte camere d’albergo distrutte.

Il video mostrava anche danni significativi al tetto dell’hotel.

Kramatorsk è stata l’obiettivo di ripetuti bombardamenti russi dall’inizio della guerra russa in Ucraina nel febbraio 2022. Rimane una delle più grandi città sotto il controllo ucraino nell’assedio orientale del paese.

Nell’aprile dello scorso anno, le forze russe hanno effettuato un attacco missilistico sulla stazione ferroviaria di Kramatorsk, utilizzata per dare rifugio ai civili in fuga dai combattimenti.

Più di 50 persone, tra cui molti bambini, sono state uccise in questo singolo attacco, che Human Rights Watch e il Centro di ricerca SITU hanno descritto come un “chiaro crimine di guerra”.