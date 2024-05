Ryan Gosling rivela un momento in La La Land che ancora lo perseguita

Emma Stone e Ryan Gosling in La La Land

Ryan Gosling ha rivelato il momento nel 2016 La la terra Che ancora oggi lo “perseguita”.

In un'intervista a L giornale di Wall StreetSerie di video “The One”.L'attore ha ammesso che se avesse potuto, avrebbe girato nuovamente la scena del ballo del film con la co-protagonista Emma Stone, che appare nel poster promozionale del film. Per quanto riguarda il motivo di ciò, è tutto a causa di ciò che ha descritto come “La La Hand”.

“C'è un momento che mi perseguita mentre stiamo ballando, io ed Emma. Non sapevo che sarebbe diventata la locandina del film.” Capro espiatorio Ha detto l'attore prima di emettere un lungo sospiro. “Ma pensavo che avremmo dovuto tenere le mani alzate e ho pensato che sarebbe stato bello mettere la mia mano in quel modo”, ha detto, riferendosi al suo polso inclinato verso il basso rispetto alla mano di Stone, come si vede nella foto sopra.

“Anche se tutti mi dicevano che non era bello”, ha osservato Gosling, all'epoca non era d'accordo, una decisione di cui si è pentito anni dopo.

“Ora, quando lo guardo – e devo vederlo tutto il tempo – sai cosa avrebbe potuto essere più meraviglioso di così?” IL Barbie ha chiesto la star, alzando la mano in una posizione simile a quella del poster. “Questo”, rispose, puntando il polso verso l'alto per farlo sembrare simile a quello di Stone.

“Ho ucciso l'energia in quel modo”, ha scherzato Gosling. “Era come, 'Tutto questo porta a cosa?' Proprio come i fannulloni… io lo chiamo 'La La Hande.'”

Successivamente gli è stato chiesto se il suo background nella danza lo avesse aiutato a prepararsi per il ruolo di Sebastian nel film, scritto e diretto da Damien Chazelle.

“Ho pensato che sarebbe stato d’aiuto La la terra “Quindi, ovviamente, le mani dell'hamburger di Gosling sono qui”, ha detto l'attore. “Alla fine non mi ha aiutato affatto.”

Gosling alla fine ottenne una nomination all'Oscar come miglior attore per la sua interpretazione nel film. La la terra Quell'anno vinse sei Oscar.