S&P 500 ha sottoquotato il mercato al ribasso mentre i rendimenti dei Treasury corrono verso il livello chiave; Cosa stai facendo adesso

Durante la notte i futures Dow sono scesi, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq, con i rendimenti dei Treasury che continuano a salire.







X









Martedì il mercato azionario ha visto un’altra ripresa di apertura, poiché il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di circa il 4%. L’S&P 500 è sceso al ribasso di un mercato ribassista, ma i principali indici sono saliti per chiudere in modo misto.

Gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione a qualsiasi mossa, anche quando le azioni di alta qualità mostrano un movimento al rialzo.

Martedì, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) E il World Wrestling Entertainment (WWEMostra brevemente quali sarebbero stati forti segnali di acquisto in un mercato decente. Ma si sono tirati indietro dai primi guadagni quando gli indicatori si sono invertiti. Enfase di energia (ENPH), dopo una giornata di inversione ribassista, ha riguadagnato il supporto chiave anche dopo aver ridotto i guadagni intraday. Tesla (TSLA) E il Onde d’urto mediche (SAVColpire la resistenza alle linee dei 50 giorni.

Nel frattempo, gli avvocati del CEO di Tesla Elon Musk e Twitter (TWTR) martedì in un’altra udienza preliminare prima del processo di subentro in ottobre. Musk sta cercando di uscire dall’accordo di acquisizione da 44 miliardi di dollari e 54,20 dollari per azione per acquistare Twitter. Gli esperti legali affermano che Twitter ha una valida argomentazione per convincere Musk a portare a termine l’accordo e l’udienza di martedì sembra rafforzarlo.

Le azioni di Twitter sono aumentate dell’1,4% a 42,11 martedì. Il TWTR è salito moderatamente negli ultimi scambi mentre l’audizione è proseguita.

Dopo la chiusura, uovo gigante Cibo per uomini Cal (calma) ha registrato guadagni più elevati del previsto. Guadagno maschile Cal Con la crescita dei ricavi in ​​accelerazione per il quinto trimestre consecutivo, al 103%. Le azioni CALM sono scese durante la notte. Martedì le azioni sono aumentate dell’1,4% a 60,53, al limite del territorio di acquisto.

Le azioni ENPH e Vertex sono in archivio difetto 50 e il IBD Big Cap 20. Il video incluso in questo articolo discute del mercato ribassista di martedì e analizza le azioni Vertex, WWE e SWAV.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures del Dow Jones sono scesi dello 0,35% rispetto al fair value, invertendo i leggeri guadagni di martedì sera. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,4%. I futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,5%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 2 punti base al 3,98%.

Lo yuan cinese ha toccato il minimo da 14 anni, poiché il rally del dollaro ha acuito il nervosismo dei mercati finanziari.

I futures sul greggio sono leggermente scesi.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Unisciti agli esperti di IBD mentre analizzano le azioni utilizzabili del mercato azionario su IBD Live

mercato azionario martedì

Il mercato azionario ha tentato ancora una volta di rimbalzare vicino all’apertura, con guadagni più forti e più ampi martedì mattina rispetto a lunedì. Ma con il rendimento del Tesoro a 10 anni che sale al massimo di 12 anni, sostenuto da una serie di rapporti economici più forti del previsto alle 10:00 ET, i principali indici si sono invertiti al ribasso, con l’S&P 500 che ha infranto i minimi di giugno. Tuttavia, gli indici sono saliti per chiudere in modo misto.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,4%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 ha perso lo 0,2%. L’indice Nasdaq Composite è in rialzo dello 0,25%. Small cap Russell 2000 è aumentato dello 0,3%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è balzato di 9 punti base al 3,96%, al 3,99% nella giornata. Il rendimento delle obbligazioni a 10 anni non ha superato il 4% da aprile 2010. Il rendimento dei Treasury a due anni è stato del 4,3%, in calo durante la sessione.

Il rendimento dei Treasury del Regno Unito a 30 anni ha raggiunto il 5% martedì. Il nuovo governo britannico prevede di prendere in prestito pesantemente per tagli fiscali, mentre gli investitori scommettono che la Banca d’Inghilterra dovrà aumentare drasticamente i tassi di interesse per sostenere la sterlina. La sterlina è rimbalzata martedì, ma poi ha rinunciato alla maggior parte dei suoi guadagni. Questo dopo essere sceso a un minimo storico contro il dollaro lunedì.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati del 2,3% a 78,50 dollari al barile, rimbalzando dai livelli più bassi da gennaio.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) dell’1,1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è balzato dello 0,7%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) anticipo dello 0,8%.

SPDR S&P Metalli e estrazione mineraria (XME) ha guadagnato il 2,8%. aereo globale americanoAerei) è aumentato dell’1,6%. SPDR S&P Costruttori di case (XHB) è aumentato dello 0,4%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) avanzato dell’1,1% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è diminuito dello 0,4%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è diminuito dello 0,3%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) e ARK Genomics (ARKG) Entrambi sono aumentati del 2,1%. Le azioni Tesla sono la partecipazione più alta negli ETF Ark Invest.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

azione da guardare

Il titolo Vertex è aumentato del 2,9% a 284,74. Durante la giornata le azioni hanno toccato quota 289,52, rompendo la linea dei 50 giorni e raggiungendo una trendline in discesa. In un ambiente migliore, potrebbe essere un segnale di acquisto, ma il titolo VRTX è svanito insieme al mercato. Il forza relativa della linea Raggiungi un altro nuovo livello. l’ufficiale punto di acquisto È 306.05 di A base piatta Questo è solo il 10% di profondità.

Vertice e partner Trattamenti CRISPR (CRSP) ha dichiarato martedì che comincerà a chiedere l’approvazione della Food and Drug Administration per il primo trattamento approvato che utilizza la tecnologia di modifica genetica CRISPR. Il trattamento sarebbe l’anemia falciforme e la beta talassemia.

Il titolo WWE è salito a 69,95 quel giorno, rompendo la serie di 50 giorni e rivendicando un vecchio punto di acquisto di 68,83. Questo stava flirtando con un ingresso anticipato, ma le azioni della WWE sono tornate al ribasso prima di recuperare per salire dello 0,75% a 68,20. I media di wrestling hanno una base piatta con 75,33 punti di acquisto, secondo Mercatino.

Il titolo ENPH è salito del 3,6% a 284,81, reclamando la serie di 50 giorni. Durante la giornata, le azioni hanno raggiunto 294,80 ma hanno incontrato una resistenza alla media mobile a 21 giorni.

Le azioni SWAV sono aumentate leggermente per la seconda sessione consecutiva, in rialzo del 2,4% a 260,83. Ma le azioni hanno incontrato resistenza sulla linea dei 50 giorni. Finora questa settimana, le azioni Shockwave sono aumentate leggermente in volumi inferiori dopo essere scese dell’11,7% la scorsa settimana.

Martedì le azioni di Tesla sono aumentate del 2,5% a 282,94. Ma le azioni hanno colpito la resistenza alla linea dei 50 giorni, pareggiando leggermente i guadagni da 288,67 del giorno. Il titolo TSLA ha 314,74 punti di acquisto da una base corta all’interno di un consolidamento molto più ampio. Tesla ospita la Giornata dell’Intelligenza Artificiale Venerdì, con le consegne globali del terzo trimestre che probabilmente termineranno durante il fine settimana.

analisi del mercato azionario

Per la seconda sessione consecutiva, i rialzisti hanno cercato di resistere in apertura. Il Nasdaq è in rialzo del 2,2% a pochi minuti dall’inizio della sessione di martedì, superando il massimo di lunedì.

Ma con i rendimenti del Tesoro in aumento, i principali indici hanno ridotto, cancellato e invertito quei guadagni.

Nel frattempo, l’S&P 500 è sceso al di sotto del minimo del 17 giugno. L’indice di riferimento si è unito al Dow, che venerdì 17 giugno ha superato il livello più basso. Il Nasdaq deve ancora tagliare i minimi di mercato ribassisti per giugno o anche venerdì.

Anche con i rendimenti che si sono mantenuti ai massimi intraday, i principali indici sono rimbalzati per chiudere in modo misto.

Il Cboe Volatility Index, o VIX, è salito a un massimo di tre mesi, ritirandosi dai massimi intraday a causa del rialzo delle azioni negli ultimi tempi. L’indicatore della paura nel mercato è a un livello che potrebbe almeno indicare un minimo a breve termine, ma questo si sarebbe potuto dire negli ultimi giorni. Inoltre, il VIX non è necessariamente a un livello che indichi che è in arrivo un minimo di mercato ribassista a lungo termine.

L’incapacità del mercato di riprendersi per più di qualche minuto non è incoraggiante. Ma anche se gli indicatori principali rimbalzassero fortemente per un giorno o due interi, non significherebbe necessariamente molto. I migliori giorni di mercato della storia sono i mercati ribassisti.

Alcuni dei titoli blue-chip hanno tentato di rimbalzare martedì, ma hanno ridotto i loro guadagni con il mercato, comprese le azioni di WWE, Shockwave e Tesla.

Il mercato ribassista potrebbe essere in procinto di iniziare un nuovo movimento al ribasso. Il mercato potrebbe ancora raggiungere i minimi di giugno, anche se ciò non significa necessariamente una rapida svolta in un forte trend rialzista. È molto probabile che il mercato sia limitato a un range vicino ai minimi della settimana o del mese.

È difficile vedere l’S&P 500 e il mercato azionario in generale vedere un rally sostenuto con i rendimenti dei Treasury e un dollaro più forte. Il rendimento a 10 anni potrebbe incontrare una resistenza intorno al livello del 4%. Un pullback può innescare un rimbalzo del mercato azionario.

Tuttavia, i rendimenti dei Treasury probabilmente non interromperanno la loro tendenza al rialzo fino a quando la Fed non segnalerà un rallentamento nei futuri rialzi dei tassi. I responsabili politici non hanno fornito alcuna indicazione del genere e potrebbe non accadere fino a quando l’inflazione non si sarà drasticamente raffreddata e i mercati del lavoro si indeboliranno. È probabile che il rendimento delle obbligazioni a 10 anni sovraperformerà all’inizio, ma ciò rifletterà probabilmente le aspettative di una chiara recessione economica negli Stati Uniti. Entrare in una recessione non è esattamente una ricetta per un boom del mercato azionario.

Tuttavia, i mercati sono ora leggermente inclinati verso il quarto aumento consecutivo dei tassi di 75 punti base a novembre. I mercati sono ora divisi tra il tasso sui fed funds di fine anno del 4%-4,25% contro il 4,25%-4,5%, in leggero calo rispetto a lunedì.

Time to Market con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo adesso

Gli ultimi due giorni hanno mostrato i rischi dell’acquisto di azioni durante una forte apertura in un mercato ribassista.

Gli investitori dovrebbero essere pazienti e attendere segnali di vera forza, non solo pochi minuti forti o una buona giornata. Anche se è iniziato il rally del mercato e le fasi A Giornata di follow-up È probabile che nel prossimo futuro ci saranno motivi di cautela. I principali indici avranno diversi livelli di resistenza, mentre è probabile che siano ancora alla mercé della Federal Reserve e del mercato obbligazionario.

Tieni un sacco di soldi e lavora sulle tue liste di controllo. La forza relativa è fondamentale. Ma molti leader relativi stanno lottando e hanno meno di 50 giorni.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

Potrebbe piacerti anche:

I migliori titoli in crescita da acquistare e tenere d’occhio

IBD Digital: sblocca oggi le quotazioni, gli strumenti e le analisi dei titoli IBD Premium

Tesla contro BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?