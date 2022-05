Sabato, gli attivisti americani per i diritti dell’aborto iniziano “l’estate della rabbia” con le proteste

WASHINGTON, 14 maggio (Reuters) – Migliaia di attivisti per i diritti dell’aborto si sono radunati negli Stati Uniti sabato, iniziando con quella che gli organizzatori hanno definito “un’estate di rabbia” se la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribaltato il caso di Rowe Wade, che ha legalizzato l’aborto. A livello nazionale.

Sabato, Planned Parents, Women’s March e altri gruppi per i diritti dell’aborto hanno organizzato più di 400 manifestazioni “proibite i nostri corpi”, con la partecipazione di più persone a New York City, Washington, Los Angeles e Chicago.

Le manifestazioni sono in risposta a una fuga di notizie del 2 maggio di una bozza di parere che mostra che la maggioranza conservatrice alla corte è pronta a ribaltare una decisione storica che ha stabilito un diritto costituzionale federale di interrompere una gravidanza nel 1973.

La sentenza definitiva della corte, che attribuirebbe agli Stati il ​​potere di vietare l’aborto, è attesa per giugno. Circa la metà degli stati degli Stati Uniti può vietare o limitare severamente l’aborto subito dopo la sentenza che svuota Rowe. leggi di più

Gli organizzatori hanno affermato che si aspettano che centinaia di migliaia di persone prendano parte all’evento di sabato, che è stata la prima di numerose proteste concertate che circondano la sentenza della Corte Suprema.

“Per le donne di questo Paese, sarà un’estate di rabbia”, ha detto Rachel Carmona, leader della marcia delle donne. “Fino a quando questo governo non inizierà a lavorare per noi, fino a quando non cesseranno gli attacchi ai nostri corpi, fino a quando il diritto all’aborto non sarà convertito in legge, non saremo in grado di governare”.

Diverse migliaia di sostenitori dell’aborto hanno iniziato a radunarsi in un parco di Chicago sabato mattina, tra cui il rappresentante degli Stati Uniti Sean Gaston e sua figlia di 15 anni, Audrey.

Gaston, che copre la periferia occidentale di Chicago, ha detto a Reuters che la Corte Suprema Conservatrice avrebbe preso in considerazione la possibilità di sequestrare il diritto all’aborto e che “condannare le donne a questa posizione abissale” è stato “orribile”.

I democratici, che attualmente possiedono sia la Casa Bianca che il Congresso, sperano che la battuta d’arresto nella sentenza della Corte Suprema porti i candidati del loro partito alla vittoria alle elezioni del Congresso di novembre. leggi di più

Ma gli elettori valuteranno i diritti all’aborto rispetto ad altre questioni, come l’aumento dei prezzi di cibo e gas, e potrebbero dubitare della capacità dei Democratici di garantire l’accesso all’aborto dopo che i tentativi di legiferare per garantire il diritto all’aborto nella legge federale falliscono. leggi di più

Più di 400 persone si sono radunate in un piccolo parco davanti alla capitale dello stato durante la lotta per il diritto all’aborto ad Atlanta.

Elizabeth Murphy, 40 anni, rappresentante di vendita nella vicina contea di Cope e democratica da sempre, crede che i sostenitori del diritto all’aborto si candideranno alle elezioni di medio termine di novembre.

“Voto e dico a tutti quelli che conosco di votare in questo momento”, ha detto.

Sabato c’è stato un putiferio nella città di Brooklyn mentre migliaia di sostenitori dei diritti dell’aborto si preparavano ad attraversare il ponte di Brooklyn e dirigersi verso Manhattan.

Elizabeth Holtzman, una martire di 80 anni che ha rappresentato New York al Congresso dal 1973 al 1981, ha affermato che la bozza del progetto della Corte Suprema trapelata “tratta le donne meno degli esseri umani”.

Ha detto che combatte per i diritti delle donne da 50 anni e non si arrenderà.

I fautori del diritto all’aborto a Washington intendono rivolgersi alla Corte Suprema al Washington Memorial. A Los Angeles, i manifestanti avevano programmato di incontrarsi al municipio e un gruppo ad Austin era anche nella capitale dello stato, il Texas.

La scorsa settimana, i manifestanti si sono radunati fuori dalle case dei giudici della Corte Suprema Samuel Alito e Brett Kavanagh, secondo il loro rapporto trapelato. Votato per rovesciare la caccia.

In una conferenza a Dallas venerdì, il giudice Clarence Thomas ha affermato che la fiducia nella corte dopo la fuga di notizie era “andata per sempre”.

“Quando perdi quella fiducia, specialmente nell’azienda in cui mi trovo, cambia radicalmente l’azienda”, ha detto il giudice conservatore.

Life of America, un gruppo di difesa dell’aborto con sedi universitarie in tutto il paese, ha affermato che sabato terrà proteste in nove città, inclusa Washington.

