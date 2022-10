Sacheen Littlefeather, l’attivista che ha rifiutato Oscar Brando, è morta all’età di 75 anni

Sachin Littlefeather, l’attivista e attrice Apache che ha rifiutato di accettare il premio come miglior attore per conto di Marlon Brando agli Academy Awards del 1973, ridicolizzandosi sul palco in un atto che ha sottolineato la sua critica al ritratto di Hollywood dei nativi americani, è morta domenica a casa sua a Marin County, New York, California, aveva 75 anni.

la sua morte annunciato In una dichiarazione rilasciata dalla sua famiglia e dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Il motivo non è stato menzionato.

La sua morte è avvenuta poche settimane dopo l’accademia Chiedo scusa alla signora Littlefeather Sul suo trattamento durante gli Oscar. In un’intervista a Il giornalista di Hollywood Ad agosto, ha detto di essere stata “scioccata” dalle scuse.

“Non avrei mai pensato che sarei vissuta abbastanza per vedere il giorno in cui l’avrei ascoltata e sperimentata”, ha detto.

Quando la 26enne Mrs. Little Feather alzò la mano destra quella notte all’interno della Dorothy Chandler Suite a Los Angeles, un segno per premiare i presentatori, il pubblico e milioni di persone che guardavano in TV che, per volere del signor Brando, non aveva desiderio di accettare la statua Oro festoso e brillante: è stato uno dei momenti più dirompenti nella storia degli Academy Awards.