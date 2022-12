Sai? Due giornalisti guadagnano Rs 602 crore in base alla loro quota

I fondatori di NDTV Prannoy e Radhika Roy guadagneranno più di Rs 602 crore dalla vendita della loro quota combinata del 27,26% nell’ancora di notizie ad Adani Enterprises, secondo i documenti di scambio.

La società guidata dal miliardario Gautam Adani ha acquisito azioni da Roys a ₹ 342,65 per azione attraverso diversi accordi in blocco che sono stati completati venerdì. Prannoy e Radhika ora possiedono il 2,5% delle azioni di NDTV.

Muschio sulle novità della carta igienica

Si dice che i dipendenti di Twitter portino la propria carta igienica in ufficio dopo che Elon Musk ha licenziato il personale di custodia. Un rapporto del New York Times ha affermato che Twitter ha spostato tutti i dipendenti su due piani, una mossa che ha lasciato il quartier generale dell’azienda in “un disastro”. Quando gli è stato chiesto se fosse vero, Musk ha detto: “BYOTP! Lol, è stato vero per mezza giornata”.

Il saluto di Capodanno arriva prima di tutto

I primi paesi al mondo ad accogliere il nuovo anno saranno le isole del Pacifico di Tonga, Samoa e Kiribati, poiché il 1° gennaio inizia alle 10:00 GMT o alle 15:30 (IST) del 31 dicembre. Gli ultimi posti a dare il benvenuto al nuovo anno saranno le disabitate isole Howland e Baker, vicino agli Stati Uniti, alle 12:00 GMT o alle 17:30 IST del 1° gennaio.

40% dei casi COVID negli Stati Uniti di Omicron Subvariant XBB.1.5

E i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno mostrato che oltre il 40% dei casi di COVID-19 negli Stati Uniti sono ora causati dall’Omicron XBB altamente patogeno.1.5. Michael Osterholm, un esperto di malattie infettive, ha affermato che sette dei 10 stati negli Stati Uniti con casi e ricoveri in aumento si trovano nel nord-est, in coincidenza con un aumento dei casi di XBB lì.