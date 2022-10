Sale a 134 il bilancio delle vittime del crollo del ponte in India, nove arresti della polizia

Il ponte pedonale fu costruito nel 1877

Circa 400 persone erano sopra o intorno al ponte quando è crollato

Il ponte è stato riaperto la scorsa settimana dopo le riparazioni di un orologiaio locale

La polizia ha arrestato nove persone dopo aver avviato un’indagine penale

Ahmedabad, India, ott. 31 (Reuters) – Sale a 134 il bilancio delle vittime del crollo di un ponte sospeso in India, tra cui molti bambini, quando la polizia ha arrestato nove persone nell’ambito di un’indagine penale su uno dei peggiori incidenti del Paese. Negli ultimi 10 anni.

Le riprese fatte poco prima del crollo mostravano un gruppo di adolescenti che scattavano foto mentre altri cercavano di far oscillare il ponte da un lato all’altro, facendo sì che i cavi si unissero e li immergessero nel fiume sottostante.

La polizia nel devastato stato occidentale del Gujarat ha detto a Reuters di aver arrestato nove persone dopo aver presentato accuse penali contro persone sconosciute responsabili della ristrutturazione, manutenzione e gestione del ponte. L’alto ufficiale di polizia Ashok Yadav ha detto che i dettagli degli arrestati sarebbero stati rilasciati quel giorno.

Funzionari locali hanno detto a Reuters che il manager del ponte, un produttore di orologi ed elettronica, non aveva informato le autorità la scorsa settimana che il ponte sarebbe stato riparato e riaperto e che non era stato rilasciato alcun certificato di idoneità.

Una passerella di epoca coloniale sul fiume Machu, nel centro della città di Morbi, è crollata domenica sera, precipitando 10 metri (33 piedi) di persone nel fiume, gremito di spettatori che si godevano le feste.

Una mappa raffigurante il crollo di un ponte sul fiume Machu nello stato indiano occidentale del Gujarat.

Circa 400 persone hanno preso i biglietti per salire sul ponte per celebrare Diwali e Sat Puja.

Secondo un elenco dei morti visto da Reuters, 35 delle vittime avevano meno di 14 anni. Circa 170 persone sono state soccorse fino al mattino.

“Le persone erano appese al ponte dopo l’incidente, ma quando è crollato sono scivolate e sono cadute nel fiume”, ha detto Raju, un testimone oculare che ha dato un solo nome. “Non sono riuscito a dormire tutta la notte perché ho aiutato con le operazioni di soccorso. Ho portato molti bambini in ospedale”.

Il bilancio delle vittime è salito a 134, ha affermato NK Muchar, alto funzionario del governo. Un altro funzionario ha affermato sul posto che le acque fangose ​​del fiume stavano ostacolando i soccorsi e le persone potrebbero essere rimaste intrappolate sotto i resti crollati del ponte.

traboccante

[1/3] I soccorritori cercano i sopravvissuti dopo il crollo di un ponte sospeso a Morbi, nello stato occidentale del Gujarat, in India, il 31 ottobre 2022. REUTERS/Stringer

Il produttore di elettronica con sede in Gujarat Orewa Group, noto per i suoi orologi Ajanta, è stato incaricato della manutenzione del ponte per 15 anni, ha affermato Sandeepsingh Jhala, amministratore delegato del comune di Morbi.

“Non ci hanno fornito alcuna informazione sulla riapertura del ponte”, ha detto Jala. “Non abbiamo dato loro alcun certificato di idoneità.”

Jairaj Singh Jadeja, un legislatore locale del Bharatiya Janata Party del primo ministro Narendra Modi, ha incolpato Oreva per la vendita senza ostacoli dei biglietti e ha affermato che il sovraffollamento ha portato al crollo del ponte.

Il ponte era precedentemente mantenuto dal comune locale, che limitava il numero di persone sul ponte a 20 alla volta, ha affermato.

Un portavoce di Orewa non ha risposto alle chiamate e ai messaggi di testo di Reuters.

Un portavoce di Orewa ha detto al quotidiano The Indian Express: “Principalmente, il ponte è crollato mentre diverse persone in mezzo al ponte hanno cercato di spostarsi da una corsia all’altra”.

L’ex primo ministro e primo ministro del Gujarat Narendra Modi ha espresso le condoglianze alle famiglie in lutto.

In questo momento difficile, il governo sta estendendo tutto il sostegno possibile alle famiglie colpite.

Il ponte è largo 1,25 metri (4,1 piedi) e lungo 233 metri (255 iarde) e collega l’hotel storico Darbargat Palace con la città. Fu costruito nel 1877 quando l’India era una colonia britannica.

I politici dell’opposizione in Gujarat, dove le elezioni si terranno all’inizio del prossimo anno, hanno affermato che il disastro ha messo in luce una mancanza di supervisione delle infrastrutture nel paese.

“Non solo molto triste, ma anche molto arrabbiato per il crollo del ponte nel Morbi. Perché è una tragedia in attesa”, ha scritto su Twitter il membro del Congresso Gurdeep Singh Chappal. “Da tempo ormai i ponti crollano, le strade che cedono, le dighe che si rompono sono diventate frequenti”.

Scritto da Sudipto Ganguly a Mumbai; Montaggio di Kim Coghill, Gerry Doyle e Edmund Claman

