Sam Bankman-Fried si è scusato per la crisi che sta travolgendo il suo impero finanziario e ha ammesso che l’exchange di criptovalute FTX non aveva abbastanza fondi facilmente accessibili per resistere all’ondata di ritiro dei clienti da 5 miliardi di dollari.

In una serie di tweet pubblicati giovedì, Bankman-Fried ha dichiarato: “Mi dispiace. Questa è la cosa più importante. Ho rotto e avrei dovuto stare meglio”.

Banchiere Fritto Medio Oriente e Africa trascurano FTX arriva mentre FTX, uno dei più grandi scambi di criptovalute del mondo, è sull’orlo del collasso. Il CEO di 30 anni ha dichiarato giovedì che l’exchange aveva solo $ 400 milioni di attività facilmente negoziabili in dollari USA per coprire un aumento record di $ 5 miliardi di richieste di riscatto domenica.

In vista della crisi, si riteneva che lo scambio avesse 24 volte il prelievo medio giornaliero di liquidità in dollari USA.

L’ammissione di Bankman Fried, la cui fortuna personale è stata stimata pochi mesi fa a 24 miliardi di dollari, mette in dubbio se i clienti saranno mai pieni. Ha affermato che il valore delle attività del gruppo ha superato i depositi dei clienti, ma che “la liquidità varia ampiamente, da molto poco a molto poco”.

“Ogni centesimo di quello – e le garanzie esistenti – andranno direttamente agli utenti, a meno che o fino a quando non lo faremo bene”, ha promesso.

I problemi di Bankman-Fried sono iniziati alla fine della scorsa settimana, quando la pubblicazione del settore delle criptovalute CoinDesk ha riferito che gran parte delle risorse a sostegno di Alameda Research del CEO erano in FTT, una moneta emessa da FTX.

Il presidente di Binance Changpeng Zhao, arcirivale di Bankman-Fried, ha dichiarato domenica che il suo scambio avrebbe liquidato le sue partecipazioni in FTT, innescando una svendita del token e un ritiro su FTX.

Bankman-Fried ha dichiarato giovedì che intende terminare le negoziazioni in Alameda e ha anche affermato di essere pronto a dimettersi dalla carica di leader di FTX.

Binance martedì ha lanciato un accordo per salvare FTX, ma ha fatto marcia indietro il giorno dopo, citando preoccupazioni sulle pratiche commerciali di FTX e sulle indagini da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi.

Una persona che ha familiarità con la questione ha affermato che la US Securities and Exchange Commission ha ampliato la sua indagine su FTX, che include l’esame dei prodotti di prestito crittografico della piattaforma e la gestione dei fondi dei clienti.

La fonte ha aggiunto che il regolatore di Wall Street ha avviato l’indagine mesi fa, ma ha richiesto ulteriori informazioni dopo che i piani di acquisizione di Binance sono stati annunciati martedì. La Securities and Exchange Commission sta inoltre esaminando la relazione di FTX con un’entità statunitense, FTX US.

Bankman-Fried ha dichiarato giovedì che gli utenti di FTX.US, un’entità separata dalla principale borsa internazionale, stanno “bene”. Ore dopo, FTX.US ha annunciato che il trading sulla piattaforma potrebbe interrompersi in pochi giorni e ha esortato gli utenti a chiudere tutte le posizioni che desiderano chiudere. “I prelievi sono aperti e rimarranno aperti”, ha aggiunto.

La crisi di FTX ha anche inferto un duro colpo a importanti investitori.

La società di venture capital Sequoia Capital ha dichiarato che taglierà a zero i suoi 214 milioni di dollari di investimento in FTX dopo che la borsa valori negli ultimi giorni ha lasciato un enorme buco nel suo bilancio e ha messo seri dubbi sulla sua sopravvivenza. “Negli ultimi giorni la crisi di liquidità ha creato rischi di solvibilità FTXSequoia ha detto mercoledì in una nota agli investitori nel suo fondo.

Anche altri finanziatori come SoftBank, Tiger Global, BlackRock e gestori di hedge fund Paul Tudor Jones e Easy Englander stanno affrontando perdite.