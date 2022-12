Samsung Galaxy A53 5G riceve l’aggiornamento ad Android 13 negli Stati Uniti

Il mese scorso, Samsung Rilasciato l’aggiornamento di Android 13 al Galaxy A53 5GMa la modernizzazione era limitata ai paesi europei e asiatici. Oggi, la società sudcoreana ha rilasciato l’aggiornamento di Android 13 per la versione bloccata dal gestore telefonico del Galaxy A53 5G negli Stati Uniti.

stabile Aggiornamento Android 13 Per la versione inclusa nel vettore di Galassia A53 5G Viene fornito con la versione del firmware A536USQU4BVK3 negli Stati Uniti. In questo momento, l’aggiornamento è disponibile sulla rete Comcast e prevediamo che altri operatori rilasceranno l’aggiornamento entro i prossimi giorni. Samsung potrebbe presto rilasciare un aggiornamento per la versione sbloccata del Galaxy A53 5G.

Se sei un utente Galaxy A53 5G in India con una versione bloccata dall’operatore, puoi scaricare il nuovo aggiornamento andando su impostazioni » aggiornamento del sistema e intercettazioni Scarica e installa. Puoi farlo anche tu Scarica il nuovo file del firmware dal nostro database del firmware e installalo manualmente.

Cosa c’è di nuovo nell’aggiornamento di Android 13 per il Galaxy A53 5G?

Il nuovo aggiornamento porta Un’interfaccia utente 5.0 e il Patch di sicurezza di novembre 2022 sullo smartphone. Il nuovo software offre un design dell’interfaccia utente leggermente aggiornato, con una tavolozza dei colori migliorata, widget migliorati, widget impilati e migliori effetti di trasparenza nell’area delle notifiche. Samsung ha anche migliorato la fluidità delle animazioni e delle transizioni.

SAMSUNG Ha migliorato tutte le app stock, tra cui Samsung Gallery, Samsung Internet, Samsung Keyboard e Samsung Messages. L’app Impostazioni ora ha una nuova sezione Dispositivi connessi per mostrare tutti i dispositivi e le funzioni connesse. Le funzionalità di sicurezza e privacy sono combinate nella stessa sezione.

Samsung ha aggiunto una funzione OCR che consente agli utenti di estrarre il testo dalle foto e dai feed della fotocamera dal vivo. La funzione è disponibile nelle app Fotocamera, Galleria e Tastiera. Gli editor di foto e video integrati hanno ricevuto molte nuove funzionalità. La schermata di blocco ora ha più funzioni di personalizzazione con un’azione di pressione prolungata.

Altre caratteristiche includono nuovi sfondi, uno sfondo di contatto separato per ogni contatto, più opzioni per le routine Bixby e Bixby (ora rinominate in modalità e routine), uno strumento di suggerimenti intelligenti, gesti multi-touch per aprire la modalità multitasking affiancata e supporto per icone dinamiche.