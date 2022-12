Samsung Galaxy S21 sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 13 negli Stati Uniti

Due settimane fa, Samsung rilasciato Aggiornamento stabile di Android 13 per i modelli bloccati dall’operatore per Galassia S21 negli Stati Uniti. Ora, la società ha rilasciato l’aggiornamento di Android 13 per i modelli sbloccati dall’operatore della serie Galaxy S21 negli Stati Uniti. L’aggiornamento porta la nuova versione di One UI ma una vecchia patch di sicurezza.

versioni Galaxy S21 bloccate dall’operatore, Galassia S21+E il Galaxy S21 Ultra Stai ricevendo l’aggiornamento stabile di Android 13 negli Stati Uniti. Il nuovo aggiornamento viene fornito con la versione del firmware G99xU1UEU5DVK3 E porta One UI 5.0 sui telefoni. ancora usato Patch di sicurezza di ottobre 2022 invece della nuova patch di novembre 2022.

Aggiornamento Galaxy S21 Android 13 (One UI 5.0): come installare?

Se sei un utente della serie Galaxy S21 e disponi di un dispositivo sbloccato dall’operatore, ora puoi installare l’aggiornamento di Android 13 sul tuo telefono andando su impostazioni » aggiornamento del sistema e intercettazioni Scarica e installa. In alternativa, puoi Scarica il file del nuovo firmware applicato al tuo dispositivo dal nostro database E fallo lampeggiare manualmente usando lo strumento Odin.

SAMSUNG Pubblicazione Serie Galaxy S21 all’inizio del 2021 Con interfaccia One UI 3.1 basata su Android 11 integrata. Smartphone ricevuti nella serie Un’interfaccia utente 4 basata sull’aggiornamento di Android 12 alla fine del 2021 e il Un aggiornamento dell’interfaccia utente 5 basato su Android 13 qualche giorno fa. Riceveranno altri due importanti aggiornamenti Android in futuro.

Cosa c’è di nuovo nell’aggiornamento Android 13 del Galaxy S21?

Scopri le novità di Samsung Androide 13-Basato su Un’interfaccia utente 5.0 Aggiornamento Guarda i video qui sotto, dove abbiamo mostrato tutte le nuove importanti funzionalità e le modifiche al design.