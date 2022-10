Samsung Galaxy S22 sta ottenendo grandi sconti su Amazon, controlla le offerte qui

Il Samsung Galaxy S22 ha ricevuto un’enorme riduzione di prezzo come parte della vendita in corso di Amazon Diwali. Il telefono è stato introdotto nel paese nel febbraio di quest’anno come successore dello smartphone Galaxy S21. È stato lanciato a Rs 72.999 per il modello da 8 GB + 128 GB. Ora, il dispositivo viene venduto per Rs 62.999 su Amazon. I clienti che acquistano il telefono riceveranno anche un buono sconto di Rs 10.000. Inoltre, gli acquirenti possono usufruire di uno sconto fino a 13.000 rupie scambiando un vecchio smartphone idoneo. Secondo quanto riferito, i sudcoreani hanno abbandonato gli smartphone Samsung Galaxy per iPhone.

In termini di specifiche, il Samsung Galaxy S22 è dotato di un display FHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel. È alimentato dal SoC Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. Per la fotografia, il telefono è dotato di una fotocamera principale da 50 MP, un obiettivo grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP. Davanti c’è uno sparatutto da 10 megapixel con autofocus. Samsung ritarda il lancio della serie Galaxy Tab S9: rapporto.

Il Samsung Galaxy S22 esegue One UI 4.1 con Android 12 e racchiude una batteria da 3.700 mAh con ricarica cablata da 25 W e ricarica wireless da 15 W. Le opzioni di connettività includono 5G, doppia SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e una porta di tipo C. La società ha annunciato che il telefono sarà presto aggiornato al sistema operativo Android 13.

