Samsung Galaxy S23 Ultra ha ricevuto la sua prima approvazione normativa

Alcuni componenti hardware che utilizzerà la serie Galaxy S23, come la batteriaÈ apparso online in precedenza. Ma ora, completo Galaxy S23 Ultra Sembra sia passato attraverso l’agenzia di regolamentazione cinese 3C.

Samsung sta procedendo con lo sviluppo del Galaxy S23 Ultra e il telefono ha ricevuto l’approvazione 3C ieri, 22 settembre. L’app è apparsa sul social network cinese Weibo (via RealMiCentral). Non rivela molto sul telefono oltre al numero di modello SM-S918 e al fatto che l’agenzia di regolamentazione ha testato il dispositivo utilizzando un caricabatterie da parete EP-TA800 da 25 W.

Il Galaxy S23 Ultra dovrebbe arrivare sul mercato all’inizio del 2023

L’app 3C conferma anche che il Galaxy S23 Ultra è stato prodotto a Thai Nguyen, Vietnam. Questo non sorprende, dato che Samsung fa La maggior parte dei suoi smartphone sono in VietnamLa sua capacità annuale è di circa 120 milioni di unità.

Per quanto riguarda il riferimento al caricabatterie EP-TA800, questo non dice molto sulle specifiche della batteria del telefono. Samsung non spedisce più smartphone con caricabatterie da muro inclusi nella confezione (con poche eccezioni) e il Galaxy S23 Ultra non sarà diverso.

Tuttavia, Samsung sta lavorando a un nuovo pad di ricarica wireless o Centro spedizionie porta il numero del modello EP-P9500. Non è stato individuato in 3C, ma l’azienda probabilmente svelerà e lancerà un nuovo hub di ricarica in Unpacked il prossimo anno per offrire ai clienti Galaxy S23 un modo per ricaricare in modalità wireless smartphone, auricolari e smartwatch, tutto allo stesso tempo.