Samsung sta lavorando su telefoni Galaxy AI che potrebbero essere radicalmente diversi

Samsung ha presentato i suoi primi smartphone dotati di intelligenza artificiale della serie Galaxy – Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra – all’inizio di quest’anno. Quindi le funzionalità Galaxy AI sono state rilasciate per alcuni vecchi telefoni di fascia alta. Ora, il presidente dell’azienda afferma che Samsung sta lavorando su telefoni incentrati sull’intelligenza artificiale che potrebbero apparire molto diversi dai normali smartphone.

I futuri telefoni Galaxy focalizzati sull’intelligenza artificiale potrebbero apparire molto diversi

Parlando con Revisione finanziaria australiana (Tramite GSMArenaIl capo di Samsung MX, TM Roh, ha affermato che i futuri telefoni incentrati sull’intelligenza artificiale dell’azienda “Il nuovo telefono potrebbe rivelarsi molto diverso dagli attuali telefoni Samsung.Ha inoltre rivelato che il grosso della ricerca e sviluppo dell’azienda è ora focalizzato sugli smartphone dotati di intelligenza artificiale.

Anche se TM Roh non ha rivelato cosa potrebbe essere esattamente diverso nei futuri telefoni, ha detto che l’hardware potrebbe essere migliore “In movimento.“È possibile che il fattore di forma rettangolare non sarà necessario in futuro. I telefoni potrebbero avere display più grandi e pieghevoli e più sensori. Oltre a telefoni e tablet, Samsung ha introdotto alcune funzionalità Galaxy AI sui suoi dispositivi indossabili, inclusi smartwatch e dispositivi wireless. auricolari.” Quindi, probabilmente non avremo bisogno di telefoni con schermi di grandi dimensioni in futuro, poiché gli accessori possono aiutare molto nel lavoro.

Abbiamo già visto dispositivi IA molto diversi come Humane AI Pin e Rabbit R1, ma nessuno di loro ha funzionato. Resta da vedere se Samsung sarà in grado di offrire qualcosa di innovativo a questo settore.

Samsung ha già rivelato che introdurrà una versione migliorata di Bixby entro la fine dell’anno. Lavoreranno con un Large Language Model (LLM) e potrebbero essere meglio attrezzati per comprendere comandi vocali e domande in linguaggio naturale. Potrebbe essere svelato con la One UI 7.0 per smartphone e tablet.