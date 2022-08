Samsung svela i nuovi smartphone pieghevoli, cerca di mantenere la leadership nel mercato in crescita

SEOUL, 10 agosto (Reuters) – Samsung Electronics (005930.KS) Mercoledì ha presentato il suo ultimo smartphone pieghevole, mantenendo i prezzi allo stesso livello dell’anno scorso nel tentativo di consolidare la sua leadership in un mercato di nicchia in espansione.

Il produttore di smartphone ha valutato il Galaxy Z Flip4 a conchiglia a $ 999,99 e il Galaxy Z Fold4 abilitato per 5G con uno schermo principale da 7,6 pollici a partire da $ 1.799,99 negli Stati Uniti, gli stessi prezzi di lancio dei modelli dell’anno scorso.

“Abbiamo trasformato con successo questa categoria da un’impresa radicale in una famiglia di dispositivi di punta apprezzata da milioni di persone in tutto il mondo”, ha affermato TM Roh, Head of Mobile Experience di Samsung Electronics e Head of Mobile Experience di Samsung Electronics.

Il Galaxy Z Flip4 e Z Fold4, così come gli ultimi auricolari, i Galaxy Buds2 Pro, saranno generalmente disponibili dal 26 agosto in località selezionate come Stati Uniti, parti dell’Europa e Corea del Sud.

Counterpoint Research prevede che le spedizioni globali di smartphone pieghevoli aumenteranno fino a 16 milioni di unità quest’anno, solo l’1,2% degli 1,36 miliardi di spedizioni di smartphone previste, ma un salto dai 9 milioni di unità pieghevoli spedite lo scorso anno.

Lo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip 4 di Samsung Electronics appare in questa pubblicazione non datata fornita da Samsung Electronics. Samsung Electronics / Dispensa tramite REUTERS Leggi di più

Gli analisti hanno affermato che, sebbene il mercato generale degli smartphone si stia riducendo quest’anno poiché i consumatori spendono meno, è probabile che gli smartphone pieghevoli se la caveranno meglio, poiché il fattore di forma eccentrico, gli schermi di grandi dimensioni e la portabilità attirano l’attenzione.

Samsung ha conquistato il 62% della quota di mercato degli smartphone pieghevoli nella prima metà del 2022, seguita da Huawei con il 16% e Oppo con il 3%. Counterpoint prevede che la quota di Samsung nella seconda metà sarà di circa l’80% dopo le nuove versioni.

Samsung ha affermato che mira a vendere telefoni pieghevoli per superare le vendite del suo precedente smartphone di punta, il Galaxy Note, nella seconda metà. Leggi di più

“I dispositivi pieghevoli hanno aiutato Samsung a differenziarsi… Apple sarà il principale concorrente di Samsung in futuro e ci aspettiamo che Apple lanci un dispositivo pieghevole nel 2024 o 2025”, ha affermato Jene Park, analista senior di Counterpoint.

Samsung ha affermato che gli ultimi modelli rendono più facile per i proprietari di telefoni utilizzare app popolari come Instagram e Microsoft (MSFT.O) prospettive.

Preparato da Joyce Lee. Montaggio di Jerry Doyle

