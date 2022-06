Destin, Florida – Texas A&M non sa in quale anno rinnoverà la sua popolare competizione calcistica con i texani. Non oltre il 2025 ma forse il 2024. Gli Aggies sanno esattamente dove sarà il gioco.

“Non riesco a immaginare l’atmosfera quando si gioca a questo gioco”, ha detto il direttore sportivo di A&M Ross Björk al Chronicle giovedì durante gli incontri primaverili della SEC. “Si svolgerà a Kyle Field”.

Anche l’ultimo incontro tra gli Aggies e i Longhorn si è svolto alla College Station nel 2011. Bjork ha affermato che il vecchio programma non aveva attinenza con quello che ha definito un “nuovo giorno” – Texas e Oklahoma si uniranno ufficialmente alla Southeast Conference entro il 1 luglio 2025, ma forse un anno prima.

“È un giorno completamente nuovo, è un campionato completamente nuovo ed è un formato completamente nuovo”, ha detto Bjork di A&M che ha ospitato la prima partita con la vecchia Southwest Conference e il suo rivale Big 12, giocando così partite consecutive a Kyle Campo. “Questo è qualcosa di importante per noi”.

Come matricola in campionato insieme ai Sooners, i Longhorns non hanno comunque voce in capitolo nella classifica iniziale, ha aggiunto Bjork.

“Sapevano che sarebbero stati molto, molto felici di essere nella SEC, motivo per cui hanno fatto questo passo”, ha detto Bjork. “Prenderanno qualsiasi cosa (possono averla)… e non hanno voto nel processo. Sono solo i membri attuali”.

Ha aggiunto che il direttore atletico dell’UT Chris Del Conte e il direttore atletico dell’OU Joe Castiglione hanno preso parte – da lontano – ad alcuni degli incontri primaverili della SEC questa settimana.

“Sanno di quali modelli vengono discussi”, ha aggiunto Bjork sul fatto che la SEC sceglierà un programma di campionato di nove o otto partite quando diventerà una conferenza di 16 membri. (Ma) non hanno (ufficialmente) un voto fino al 1 luglio 2025″.

A meno che, ovviamente, non siano entrati a far parte della Securities and Exchange Commission un anno fa, ma gli attuali 14 membri avranno comunque votato sui programmi imminenti per allora.

Quindi i fan di A&M possono anticipare una partita casalinga per rinnovare la rivalità e i fan di UT possono anticipare un breve viaggio su quello che dovrebbe essere ancora una volta il weekend del Ringraziamento della stagione regolare.

“L’atmosfera sarà indescrivibile in questo momento in termini di quante persone guarderanno, quante persone cercheranno di ottenere i biglietti per quella partita, quante persone riceveranno i biglietti per stare in piedi”, ha detto Bjork . “Sarà una rivincita epica per una grande competizione, e ogni volta che accadrà, Kyle Field sarà il posto dove stare”.

UT guida la serie 76-37-5 di tutti i tempi. Giovedì i texani hanno rifiutato di commentare la conferma di Bjork che A&M ospiterà partite consecutive della serie.

Bjork ha anche affermato che dall’anno scorso A&M è a favore di un modello di pianificazione futuro che consente ad Aggies e agli altri 15 membri – quando UT e OU si uniranno – la possibilità di avere più di un concorrente annuale.

Due modelli sono rimasti in piedi mentre gli incontri primaverili della SEC si sono conclusi questa settimana: giocare nove partite di campionato all’anno con tre concorrenti permanenti – che sembra essere il favorito – o continuare le attuali otto partite di campionato con un solo concorrente permanente. Nessuno degli scenari rimanenti include divisioni come l’attuale forma occidentale e orientale.

“Abbiamo ancora alcune domande a cui rispondere”, ha detto il commissario della SEC Greg Sankey durante l’ultima chiamata sul programma futuro. “Abbiamo più lavoro da fare”.

Nella modalità a nove giocatori del gioco, sei nemici si alterneranno in cicli di quattro anni. Nel gioco in otto partite, sette nemici si alterneranno in cicli di quattro anni.

“Quando l’espansione (annuncio) è avvenuta la scorsa estate, sapevamo che i formati di programmazione e interval football erano in corso in quel momento”, ha detto Bjork. “Per noi, più contenuti SEC possiamo ottenere, maggiore è il valore. Siamo stati davvero sostenitori di nove partite dall’inizio fino al lancio del 10 agosto scorso. ”

Gli Aggies guidati dall’allenatore Jimbo Fisher hanno bei ricordi di aver giocato più di otto partite di campionato in un anno, avendo terminato 9-1 nel 2020 durante la stagione di magra della pandemia. Hanno giocato nove partite della SEC, perdendo solo contro l’eventuale campione nazionale dell’Alabama, sconfiggendo la Carolina del Nord all’Orange Bowl. La valutazione n. 4 di Aggies nell’ultimo sondaggio dell’Associated Press ha ottenuto il punteggio più alto da quando ha vinto il titolo nazionale nel 1939.

“Se guardi le valutazioni TV, l’esperienza dei fan, gli stadi, che guidano il paese in presenza, si esibiscono nelle partite TV con il punteggio più alto – le persone bramano le competizioni SEC”, ha detto Bjork.

Ha aggiunto che giovedì mattina un uomo di New York all’Hilton Sandestin Café non aveva idea che le riunioni primaverili della Securities and Exchange Commission si stessero svolgendo in hotel, ma era entusiasta di scoprirlo.

Bjork ha detto che lo sconosciuto gli ha detto: “Non esiste il football americano”. “Questo è tutto ciò che guardo.”

Bjork ha detto che si aspetta che la CFP si espanda dalle sue attuali quattro squadre a otto, 12 o addirittura 16, forse dopo la stagione 2026, aiutando anche il modello a nove squadre della SEC ad andare avanti.

Ha detto che con il formato a otto partite, UT e OU intendono essere rivali permanenti e A&M sarà accoppiato con LSU. Il programma di nove partite consente agli Aggies di giocare in Texas, LSU e forse un programma come l’Arkansas, il vecchio nemico di SWC, ogni stagione.

“In questo modo ci assicuriamo di giocare in Texas ogni anno. Quindi lo abbracciamo e vogliamo andare avanti”, ha detto Bjork.